Qual a escalação do Flamengo contra o Juventude?

A grande dúvida é quem será o substituto de Vitinho, já que Kenedy, Rodinei e Lázaro brigam por uma vaga na ponta

Atual segundo colocado, o Flamengo enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília). Embora o Flamengo tenha uma lista grande de desfalques, o duelo é importante para o time encostar no líder Atlético-MG.

O Mengão vai, com a ajuda de seu torcedor, tentar conquistar três pontos nessa rodada. Com a vitória, o time carioca poderá diminuir a distância da pontuação para o Atlético-MG - levando em conta os dois jogos a menos e um confronto direto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Renato Gaúcho ainda tem uma lista grande de desfalques por convocações para seleções, suspensão e lesões. Além de Gabigol e Everton Ribeiro, com a seleção brasileira, o técnico não deve contar com Mauricio Isla, que está com a seleção chilena. Os três jogadores estarão disponíveis para o jogo contra o Cuiabá, que acontece no dia 17 de outubro.

Além disso, o técnico não contará com Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão na coxa, além de David Luiz tratando de um edema na coxa esquerda.

Para completar a lista, Diego também está fora, com um edema na paturrilha, incluindo Arrascaeta, que se lesionou servindo a seleção do Uruguai. Sem contar o atacante Vitinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Agora, o Flamengo pode contar com a volta de alguns jogadores. O goleiro Diego Alves treinou e pode ficar a disposição de Renato Gaúcho, além da possível volta de Gustavo Henrique, recuperado de uma lesão.

A grande dúvida do técnico do Flamengo é quem será o substituto de Vitinho, já que Kenedy, Rodinei e Lázaro brigam por uma vaga na ponta.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas Perreira, Kenedy (Rodinei ou Lázaro), Michael e Pedro.

O Flamengo ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com 42 pontos. Com uma distância de 11 pontos - com dois jogos a menos - para o líder Atlético-MG.