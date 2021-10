Qual a escalação do Brasil para encarar a Venezuela?

Tite terá algumas mudanças no time titular para a 11ª rodada das Eliminatórias

Começando mais uma rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil, nesta quinta-feira (7), enfrenta a Venezuela, no Estádio Olímpico de Caracas, capital venezuelana. Para o duelo, que começa às 20h30 (de Brasília), Tite vai mudar algumas peças de sua equipe titular.

Querendo manter o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o Brasil vai enfrentar a Venezuela, que está 20 pontos atrás da amarelinha na tabela de classificação. Mesmo assim, o jogo do primeiro turno não foi nada fácil para os comandados de Tite, que conseguiram apenas uma vitória magra, por 1 a 0.

Buscando um novo resultado positivo, o Brasil vai para o jogo com algumas mudanças no time titular em relação às últimas partidas. A principal delas é na frente, já que Neymar está suspenso. Para o ataque, então, Tite vai com a dupla Gabriel Jesus e Gabigol.

Além disso, Guilherme Arana vai fazer sua estreia com a camisa da seleção no lugar de Alex Sandro. Ainda na defesa, Alisson recuperou a vaga de titular, que vinha com Ederson na fase final da Copa América, ou Weverton, quando os jogadores da Premier League não puderam se apresentar à seleção.

Casemiro, cortado de última hora por conta de uma infecção dentária, vai ceder sua vaga no meio de campo a Fabinho, que vem sendo uma das opções de Tite para a posição. Ele deve ser o meio-campista mais defensivo do time, que ainda terá Everton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá.

A provável escalação da seleção brasileira para enfrentar a Venezuela pela 11ª rodada é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Fabinho, Everton Ribeiro, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabigol.

Pendurados e correndo o risco de ficar de fora do próximo jogo, contra a Colômbia, estão Thiago Silva, Éder Militão, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabigol. Se algum deles levar um cartão amarelo na partida desta quinta, estará suspenso para a próxima rodada.