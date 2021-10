Por que Neymar desfalca a seleção brasileira contra a Venezuela?

Jogador está suspenso pelo segundo amarelo, contra o Peru; Gabriel Jesus deverá ser substituto; confira

Nesta quinta-feira (07), a seleção brasileira vai à Venezuela para mais um jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Porém, para a partida, o técnico Tite não poderá contar com Neymar, amarelado nas vitórias contra o Chile e Peru.

Para a escalação, portanto, Gabriel Jesus deverá ser o substituto do atacante do PSG. Casemiro, com problema nos dentes, também desfalca a seleção. O meia ainda não tem previsão para retorno.

Outra novidade é na lateral esquerda. Guilherme Arana, do Galo, treinou no lugar de Alex Sandro, e pode ser relacionado entre os 11 titulares.

Para o duelo, a provável escalação deverá ser: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

O jogo será transmitido no SporTV, na TV por assinatura, e na TV Globo, nos canais da televisão aberta.