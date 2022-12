Quais artistas e músicos cantam na festa de encerramento da Copa do Mundo 2022?

Antes do jogo entre Argentina e França, neste domingo (18), a Fifa terá uma espetáculo para marcar o final do Mundial do Qatar

Como não poderia ser diferente, a Copa do Mundo vai ter um encerramento à altura da grande competição que é. Mais uma vez, a Fifa preparou um verdadeiro espetáculo para acontecer antes de a bola rolar para a grande final do torneio.

Argentina e França estão prometendo dar um show para decidir o campeão da Copa do Mundo de 2022. Mas, antes da partida que definirá para quem vai o título mundial, alguns espetáculos organizados pela Fifa vão acontecer no Estádio Lusail, neste domingo (18).

As apresentações, que vão acontecer ali mesmo no gramado do estádio da grande final, que será todo preparado para os show, têm previsão para começarem às 10h30 (de Brasília), ou seja, uma hora e meia antes do pontapé inicial, e devem ter duração de 15 minutos.

Quem vai cantar na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2022?

FIFA

A Fifa já confirmou todos os artistas que vão se apresentar na grande final da Copa do Mundo. Ao todo, serão três apresentações curtas, com músicas que fazem parte da trilha sonora do Mundial, cantadas por diferentes artistas.

Seão eles: Davido e Aisha vão cantar "Hayya Hayya"; Ozuna e Gims vão comandar “Arhbo”; e o grupo feminino formado por Nora Fatehi (que também esteve na cerimônia de abertura), Balqees, Rahma Riad e Manal cantará "Light The Sky".

O tema da cerimônia de encerramento fará referência à união mundial durante os 29 dias do torneio, por meio da poesia e da música.

Quem quiser acompanhar a cerimônia poderá fazer isso através de alguma das plataformas que vai transmitir o jogo das 12h (de Brasília). São elas: Rede Globo (na TV aberta), SporTV (na TV fechada), Globoplay (pela internet), canal do Casimiro (pela internet), no streaming Fifa+.