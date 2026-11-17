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Em uma cena rara, à qual o torcedor de futebol não está acostumado, Raphinha, astro do Barcelona, sentou-se lado a lado com seu treinador na seleção brasileira, Carlo Ancelotti, na arquibancada do Estádio Nacional de Singapura, para acompanhar o amistoso entre Singapura e Brasil, depois de os dois terem sido expulsos juntos pelo árbitro na partida anterior, contra o Japão.

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O amistoso, que terminou com vitória do Brasil por 4 a 0, ganhou um atrativo à parte, já que a imagem de Raphinha e Ancelotti juntos na arquibancada roubou todos os holofotes, em um registro que reuniu o capitão e seu treinador fora de campo pela primeira vez.

Ambos haviam sido expulsos durante a partida contra o Japão, após reclamarem do gol da vitória marcado pela seleção japonesa aos 91 minutos, com o jogo terminando 3 a 2 para o Japão no último sábado.

O atacante do Barcelona já havia sido substituído aos 71 minutos, mas, depois de vários bate-bocas com o árbitro dentro de campo na condição de capitão da equipe, explodiu de raiva no banco de reservas, por acreditar que houve falta antes do gol, e recebeu o cartão vermelho, segundo o "Mundo Deportivo".

Depois de pedir desculpas pela expulsão, Raphinha comunicou à Confederação Brasileira de Futebol que, embora o regulamento da Fifa preveja suspensão de uma partida mesmo em amistosos, não voltaria ao Barcelona e permaneceria com os companheiros na seleção, em um gesto que despertou a admiração de todos.

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Ancelotti demonstrou grande apreço pelo gesto de "um dos nossos líderes" e o elogiou publicamente, em meio a uma polêmica no Brasil sobre o pedido de Raphinha para que sua minutagem fosse controlada a fim de evitar lesões.

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Os elogios de Ancelotti encerraram a discussão sobre a postura do jogador e reforçaram que a relação entre o treinador italiano e seu capitão é muito forte, além de confirmar que Raphinha se tornou um dos pilares do projeto da seleção brasileira.

O Barcelona espera que Raphinha se reapresente entre quarta e quinta-feira, em preparação para a partida de domingo, às 14h, contra o Villarreal, um confronto importante no Campeonato Espanhol.

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Dentro de campo, a seleção brasileira fez uma apresentação convincente diante de Singapura e resolveu a partida cedo com um 4 a 0, em um jogo marcado pelo brilho dos jovens astros.

Vinícius Júnior abriu o placar aos 9 minutos, após passe de Bruno Guimarães, ampliou aos 15, após assistência de Endrick, e completou o hat-trick aos 21, depois de passe de Estêvão Willian.

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Aos 31 minutos, Endrick marcou o quarto gol, novamente após passe de Estêvão Willian, e o primeiro tempo terminou com o Brasil vencendo por 4 a 0.

No segundo tempo, a seleção de Singapura tentou diminuir a diferença, e Muhammad Safuwan Baharudin teve uma chance aos 45 minutos, mas o placar não se alterou até o apito final.

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Apesar da facilidade da partida, as atenções continuaram voltadas para a arquibancada, onde Raphinha e Ancelotti estavam sentados juntos, em uma mensagem clara de que o espírito de grupo não é abalado pela suspensão e de que a seleção brasileira avança a passos firmes rumo à recuperação de seu prestígio antes dos grandes compromissos que estão por vir, enquanto o Barcelona aguarda o rápido retorno de seu astro para liderar a equipe no duelo contra o Villarreal.