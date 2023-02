PSV Eindhoven x Sevilla ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Nesta quinta-feira (23), válido pelo jogo de volta da segunda rodada da Europa League, o PSV Eindhoven recebe o Sevilla no Philips Stadion em busca da classificação para as quartas de final da competição. O jogo das 14h45 (de Brasília) terá transmissão ao vivo do streaming Star+. Na GOAL, você pode acompanhar ao tempo real do jogo.

Para o segundo jogo entre as equipes, o PSV precisará de uma atuação de gala para virar o placar. O primeiro confronto terminou em 3 a 0 para o Sevilla, com destaque para os autores dos gols Youssef En-Nesyri, Nemanja Gudelj e Lucas Ocampos, que entrou no segundo tempo e deu também uma assistência de calcanhar para o tento do lateral sérvio.

Vale destacar que cada uma das equipes teve quatro chutes que foram, de fato, no gol, mostrando que o aproveitamento dos Rojiblancos foi melhor atuando em casa. Os Boeren tiveram menos passes trocados que os mandantes mas tentaram quase que na mesma proporção do Sevilla, algo que será necessário mudar para o duelo de volta, com necessidade de, ao menos, três gols para ter chance de classificação.

Prováveis escalações

PSV: Benitez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Til, Sangare, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

Sevilla: Bounou; Nianzou, Fernando, Gudelj; Navas, Jordán, Rakitic, Acuña; Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

Desfalques

PSV

Não há desfalques confirmados.

Sevilla

Erik Lamela (suspenso), Pape Gueye (não inscrito) e Lulo.

Quando é?