Por que Pedri e Gavi desfalcam o Barcelona contra o Manchester United na Liga Europa?

Jovens meias têm sido fundamentais para o desenvolvimento do jogo proposto pelo técnico Xavi na temporada

Nesta quinta-feira (23), o Barcelona viaja à Inglaterra para o confronto contra o Manchester United, válido pela volta da segunda fase da Europa League. No primeiro encontro, as equipes empataram em 2 a 2, com gols de Marcos Alonso e Raphinha para os espanhóis, e Rashford e Koundé (contra) para os Red Devils.

Porém, para a partida, os catalães não poderão contar com duas importantes peças da equipe principal: os jovens meio-campistas Pedri e Gavi. Enquanto o primeiro acabou se lesionando no jogo de ida e pode ficar mais dois embates de fora dos gramados, como afirmou a imprensa da Espanha, o segundo tomou seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

No caso de Gavi, o atleta foi amarelado no duelo contra o Manchester United pela terceira vez, já que os cartões se acumularam desde a fase de grupos da Champions League, quando a equipe caiu previamente para a Europa League. O primeiro desta sequência veio na derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão, na terceira rodada, e o segundo na vitória sobre o Viktoria Plzen na última partida pelo Grupo C.

Pedri, no empate com os Red Devils, foi substituído por Sergi Roberto aos 41 minutos do primeiro tempo, quando acabou sentindo incômodo na perna. Foi comunicado pelo clube, após o diagnóstico, que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A expectativa para o Barça é que o jogador possa retornar no duelo contra o Real Madrid, pela Copa do Rei, em 2 de março.