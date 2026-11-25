Compartilhar Siga GOAL no Google

Um empate por 2 a 2 em Paris colocou frente a frente o controle pela posse de bola e a agressividade nas transições. Os dois técnicos fizeram ajustes importantes no segundo tempo e trocaram golpes em uma partida decidida nos detalhes e marcada por dois pênaltis.

Publicidade

O duelo tático no Parc des Princes colocou filosofias opostas frente a frente em uma partida europeia de grande importância. O Paris Saint-Germain entrou em campo disposto a sufocar os visitantes com uma posse de bola cadenciada, usando um 4-3-3 flexível para explorar os espaços e forçar a AS Roma a se fechar perto da própria área. O objetivo era claro: aproveitar a segurança técnica de Vitinha e Fabián Ruiz para ditar o ritmo e criar situações de um contra um para os atacantes pelos lados.

Já a AS Roma adotou um 3-4-2-1 sólido para explorar os espaços deixados pelos laterais do PSG ao avançar. Os visitantes priorizaram os ataques verticais em vez de manter a bola. Tiveram apenas 34% de posse, mas produziram um xG superior, de 2,69. Com Matiás Soulè e Niccolò Pisilli atuando nos espaços entre o centro e as laterais, buscaram tirar os zagueiros do PSG de posição. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos.

A organização tática do PSG

O PSG começou em um 4-3-3 que, com a bola, se transformava em um 2-3-5. Vitinha atuou como único volante, acertou 90 passes e foi a principal ligação entre a defesa e os jogadores mais adiantados. Os gatilhos de pressão se concentravam nos alas da Roma: sempre que Nahuel Molina ou Wesley recebiam a bola de costas para o gol, o trio de ataque do PSG fechava por dentro para forçar a perda da posse ou um lançamento apressado. Matvei Safonov também participava da saída de bola, muitas vezes atuando como goleiro-líbero para permitir que os zagueiros, entre eles o autor de um gol Illia Zabarnyi, se abrissem pelos lados.

Apesar dos 66% de posse, o PSG teve dificuldade para avançar pelo centro. O time dependeu bastante da eficiência nas bolas paradas, como mostrou o gol de empate de Zabarnyi aos 31 minutos, após uma cobrança de escanteio. Defensivamente, a formação era vulnerável às transições rápidas. A linha alta formada por Willian Pacho e Zabarnyi foi testada com frequência pelo jogo direto da Roma, obrigando o PSG a defender grandes espaços enquanto recuava. Sem um centroavante tradicional até mais tarde na partida, o time muitas vezes circulava a bola ao redor da defesa sem conseguir superar de forma consistente a resistência de Evan Ndicka e Gianluca Mancini pelo centro.

Publicidade Publicidade

A organização tática da AS Roma

O 3-4-2-1 da Roma foi uma aula de jogo em transição. Sem a bola, o time passava a atuar em um 5-4-1, com os alas recuando para neutralizar a amplitude do PSG. Mario Hermoso foi a peça tática de maior destaque. Atuando como zagueiro pela esquerda, tinha liberdade para avançar até o terço ofensivo. Esse movimento pouco convencional foi decisivo para o primeiro gol: Hermoso recuperou a bola no campo de ataque e finalizou a jogada que ajudou a iniciar. Seus números defensivos, 12 intervenções e três desarmes, destacaram a eficiência nessa dupla função que o PSG teve dificuldade para acompanhar.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A dupla de meio-campo formada por Marten de Roon e Manu Koné se concentrou na cobertura horizontal, protegendo os três zagueiros e empurrando os criadores do PSG para os lados. Quando recuperavam a bola, a orientação era atacar imediatamente em direção ao gol. Soulè era o principal articulador: recuava para receber entre as linhas, girar e distribuir passes para Santiago Castro. Assim, a Roma criou quatro grandes chances apesar de ter muito menos posse, mostrando que a eficiência no terço final pode superar o domínio territorial.

O xadrez tático

O confronto tático mais interessante ocorreu pelos lados, especialmente entre os laterais do PSG e os alas da Roma. As constantes subidas de Achraf Hakimi acabaram forçando um erro defensivo de Wesley e resultaram no pênalti convertido por Ousmane Dembélé. A Roma, porém, respondeu com a entrada de Donyell Malen. Sua velocidade e seu jogo direto levaram Vitinha a cometer um toque de mão em uma jogada de desespero, que rendeu o segundo pênalti da noite. Foi uma partida de ajustes em resposta ao adversário: sempre que um time conquistava uma vantagem posicional, o outro encontrava uma forma de explorar o espaço deixado para trás.

Publicidade

Os ajustes durante a partida

Os dois técnicos mostraram flexibilidade tática nas substituições. A entrada de Dembélé no lugar de Ferran Torres aos 59 minutos foi uma mudança decisiva do banco do PSG: o ataque deixou de depender de uma construção metódica e passou a explorar a capacidade individual do jogador de atrair a marcação. O impacto imediato de Dembélé ao converter o pênalti justificou a decisão. A AS Roma respondeu com uma troca tripla aos 67 minutos, que incluiu as entradas de Malen e Daniele Ghilardi. Malen entrou especificamente para explorar o desgaste do PSG na recomposição defensiva, e seu gol de pênalti aos 78 minutos garantiu o empate.

Conclusão

No fim, o 2 a 2 refletiu bem uma partida em que o volume de posse do PSG, com 623 passes certos, foi neutralizado pelo perigo das chances da Roma, que registrou 2,69 de xG. As substituições do segundo tempo decidiram o resultado: Dembélé deu novo impulso ao PSG, enquanto Malen ofereceu à Roma o jogo direto de que precisava para buscar um ponto. Embora o PSG tenha controlado o ritmo, as transições agressivas da Roma e sua maior capacidade de criar grandes chances mostraram que ter a bola sem conseguir penetrar a defesa é arriscado no mais alto nível do futebol europeu.