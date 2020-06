PSG perder Cavani será um erro gigante, alerta Anelka

Ex-jogador acredita que o clube parisiense irá se arrepender se deixar o uruguaio sair, e analisou a qualidade da Ligue 1

O futuro de Edinson Cavani continua sendo especulado na Europa. Desta vez, quem falou sobre a situação do uruguaio foi o ex-atacante Nicolas Anelka, que afirmou que a saída do jogador do seria "um grande erro".

Em Paris desde 2013, Cavani está prestes a ver o seu contrato expirar no fim da atual temporada e, com a recente compra de Mauro Icardi pelo PSG, pode deixar o clube parisiense. O uruguaio estaria na mira da e do .

Para Anelka, o PSG perderia uma de suas melhores peças. "Deixar Cavani ir seria um grande erro", disse durante uma entrevista com fãs no Instagram.

"Ele continua sendo o número 9, já que não há mais. Ele tem maus momentos (no jogo), mas faz jogadas loucas e marca gols. Ele funciona, não importa", continuou.

"No Paris, você precisa de competição. Ele é um super atacante e correr o risco de dá-lo a um concorrente, porque ele necessariamente irá para outro grande clube. E quando ele jogar contra o PSG, marcará com certeza. E é aí que eles terão grandes arrependimentos", completou Anelka.



O ex-jogador analisou ainda o nível do PSG e da , que teve a edição 2019/2020 paralisada devido a pandemia do coronavírus, e com o clube parisiense dado como o campeão do ano pelo fato de ser o líder do campeonato no momento da parada.

"O PSG hoje é um ótimo time. Com os jogadores que possuem, eles são bons o suficiente para vencer a . Eles vão acabar fazendo isso", afirmou Anelka.

"O único problema é a fraca concorrência que existe na Ligue 1. Ser campeão da é bom, mas para progredir em escala europeia, eles precisam de partidas difíceis regularmente", analisou.

"Espero que o seja comprado em breve por um rico empresário do Golfo, para que eles tenham uma verdadeira adversidade na Ligue 1", concluiu.