Um relatório da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que o Paris Saint-Germain está em estado de alerta máximo para encerrar a questão da renovação de seu talentoso jogador, temendo sua saída no próximo período.

De acordo com o jornal "As", o lateral-direito David Boly, de apenas 17 anos, é considerado um dos talentos em ascensão mais promissores da academia de base do Paris Saint-Germain. Seu contrato se encerra em 2027, e ele ainda não assinou nenhum contrato profissional, tendo o Paris Saint-Germain lhe apresentado uma proposta financeira extremamente atraente.

Ainda assim, diz-se que David Boly tem uma única condição: o desejo de obter mais tempo de jogo no Campeonato Francês.

Luis Enrique falou sobre seu jovem jogador e pediu paciência: "Ele treina conosco diariamente e está mais à vontade. Chegou a hora de lhe dar a oportunidade de jogar. Ele mostrou um progresso notável".

O jovem formado na academia vem recebendo propostas de outros clubes europeus, o que colocou o clube parisiense em estado de alerta máximo.

Vale lembrar que relatórios anteriores da imprensa confirmaram que o Barcelona acompanha de perto o destino do talento em ascensão, na esperança de arrebatar o jogador para se vingar do clube francês, que contratou o talento do Barça, Drew Fernández, no último verão.