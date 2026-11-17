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A visita de Jorge Mendes a Barcelona levantou dúvidas sobre o futuro de um dos jogadores do elenco, diante da perda de espaço com o técnico Hansi Flick e da proximidade da abertura da janela de transferências de inverno, em meio a um possível interesse de clubes europeus em sua situação.

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Segundo o jornal Mundo Deportivo, o empresário português chegou a Barcelona por volta das 13h desta terça-feira (horário local) e, em seguida, almoçou em um restaurante no centro da cidade acompanhado de dois membros de sua equipe. Alejandro Balde era o principal nome de sua agenda. Após o almoço, Mendes foi à casa do jogador para uma visita rápida.

O lateral-esquerdo de 23 anos vive um momento difícil no Barcelona, depois de perder espaço de forma notável sob o comando de Flick. Ele soma apenas 123 minutos na temporada, distribuídos em cinco partidas, o que levanta dúvidas sobre seu futuro esportivo, apesar de ter contrato com o clube até 30 de junho de 2028.

Anteriormente, Balde havia conseguido tirar Jordi Alba da titularidade na lateral esquerda, depois de o veterano encerrar uma década como presença regular na equipe. O jogador do Barcelona também chegou à Copa do Mundo de 2022, quando Luis Enrique comandava a seleção espanhola. Mas a situação atual é completamente diferente, com poucas oportunidades sob Flick.

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De acordo com o Mundo Deportivo, é natural que Mendes tenha conversado com seu cliente sobre a situação atual no elenco e as opções disponíveis para os próximos meses, sobretudo porque a janela de transferências de inverno abre em cerca de seis semanas, o que dá ao jogador a chance de reavaliar seu futuro caso continue sem espaço.

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Nesse cenário, o Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, aparece entre os clubes que podem se interessar pela contratação de Balde. A Juventus também acompanha a situação do lateral espanhol, embora a reportagem não aponte, até o momento, negociações oficiais ou uma proposta concreta de nenhum dos dois clubes.

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Por outro lado, Flick já falou publicamente, em entrevistas coletivas recentes, sobre sua posição em relação a Balde, enquanto se aguarda para saber se o Barcelona vai se movimentar na próxima janela de inverno para reforçar o elenco. Essa possibilidade está ligada a eventuais novas contratações, mas exige, antes, a saída de algum jogador do elenco, segundo a reportagem.

A visita de Mendes ganha ainda mais relevância por causa de sua participação anterior em diversas movimentações do Barcelona em janelas passadas. Ela não acontece em um momento qualquer, mas poucas semanas antes da abertura do mercado de inverno e em um período em que Balde precisa saber qual é o seu lugar nos planos de Flick e se há chance de recuperar espaço na equipe.

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A posição do Barcelona e o quanto o clube pretende manter o jogador dependerão do que os próximos meses revelarem, sobretudo porque o contrato dele ainda vai até o meio de 2028.

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