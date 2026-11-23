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Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se preparam para disputar a contratação de Donyell Malen, destaque da Roma, na janela de janeiro. O atacante holandês vive grande fase na Serie A e atrai o interesse dos gigantes europeus, que buscam reforços para lidar com suas respectivas crises de lesões.

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PSG e Bayern miram Malen

PSG e Bayern se preparam para testar a resistência da Roma na janela de transferências de janeiro. Os dois clubes identificaram Malen como prioridade para reforçar o ataque. O jogador de 27 anos tem sido uma revelação na Serie A nesta temporada. Segundo o Calcio Mercato, sua fase extraordinária despertou forte interesse dos gigantes europeus.

Os dois clubes precisam urgentemente de reforços para o ataque após sofrerem baixas importantes por lesão. Com isso, o cenário está montado para uma grande disputa na próxima janela.

Crises de lesões motivam busca por reforços

O interesse repentino por Malen está diretamente ligado às graves crises de lesões em Paris e Munique. O PSG perdeu recentemente Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue por lesões graves que exigem longos períodos de recuperação. O Bayern enfrenta uma situação igualmente devastadora. O clube alemão ficará vários meses sem Harry Kane, atual vencedor da Bola de Ouro, devido a uma grave lesão no tornozelo.

Essas ausências garantiriam a Malen espaço imediato em campo em qualquer um dos clubes. Uma transferência no meio da temporada poderia render ao jogador da seleção holandesa o contrato mais lucrativo de sua carreira.

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O atacante mais goleador da Europa

Malen vive atualmente a melhor fase de sua carreira profissional na capital italiana. O ex-atacante do Borussia Dortmund marcou impressionantes 16 gols em apenas 15 jogos nesta temporada. O desempenho o torna o artilheiro da Serie A. Após marcar quatro gols recentemente contra o Parma, as estatísticas mostram que ele está criando mais chances do que Kane criava antes da lesão.

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Sua fase excepcional fez seu valor de mercado dobrar para cerca de € 50 milhões. O atacante, que passou pelas categorias de base de Ajax e Arsenal, finalmente está correspondendo ao seu enorme potencial.

Roma se prepara para resistir às ofertas

A Roma adotou uma postura rígida antes da janela de janeiro. O clube italiano insiste que vender seu principal atacante no meio da temporada está completamente fora de cogitação.

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Com Malen sob contrato até 2030, a Roma não sofre pressão financeira imediata para vendê-lo. O clube disputa atualmente o título da Serie A e se recusa a enfraquecer o elenco. No entanto, essa posição firme será posta à prova se chegar uma proposta oficial superior a € 50 milhões. O PSG terá a oportunidade de observar mais de perto seu principal alvo quando enfrentar a Roma pela Champions League nesta semana.