PSG define Luis Diaz como prioridade para substituir Khvicha Kvaratskhelia, lesionado

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O Paris Saint-Germain definiu o ponta do Bayern de Munique Luis Diaz como seu principal alvo para a janela de transferências de janeiro após uma grave lesão que afastará Khvicha Kvaratskhelia por um longo período. Luis Enrique e Luis Campos planejam apresentar uma proposta de alto valor para tirar o colombiano da Baviera.

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PSG busca substituto para Kvaratskhelia

O PSG entrou no mercado de transferências no meio da temporada após a grave lesão de Kvaratskhelia. O ponta georgiano sofreu uma ruptura do ligamento cruzado contra o Barcelona há várias semanas. Avaliações médicas confirmaram que ele ficará afastado por pelo menos seis meses. O duro revés levou o técnico Luis Enrique e o assessor esportivo Luis Campos a reavaliar os planos do clube.

A diretoria do PSG agora reconhece a necessidade urgente de contratar um ponta de alto nível na próxima janela de transferências, em janeiro. Encontrar um substituto de primeira linha é considerado crucial para manter vivas as ambições do clube na temporada.

Diaz surge como prioridade para janeiro

Segundo o veículo colombiano Areacucuta, por meio do Foot01, o atacante Diaz, do Bayern, surgiu como um dos principais alvos em discussões recentes da diretoria em Paris. Internamente, o jogador de 29 anos é visto como o perfil ideal para preencher a grande lacuna no ataque.

Diaz teve uma temporada 2025-26 excepcional na Baviera, com 26 gols e 23 assistências em todas as competições. Embora o ex-atacante do Liverpool esteja se recuperando de uma ruptura muscular, o PSG continua disposto a investir alto para contratá-lo.

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No entanto, pessoas próximas ao jogador trataram rapidamente de conter os crescentes rumores sobre uma transferência. Elas afirmam que o colombiano está concentrado exclusivamente em sua recuperação física e em voltar à melhor forma no Bayern.

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Encaixe tático ideal para Enrique

Segundo a mesma reportagem, o interesse do PSG em Diaz evidencia a estratégia tática do clube para a janela de inverno. A equipe responsável pelas contratações só autorizará uma negociação por um jogador que Enrique acredite poder assumir imediatamente a titularidade pelo lado esquerdo.

O colombiano atende plenamente a esses critérios exigentes. Analistas do clube concluíram que seu estilo dinâmico de jogo corresponde ao de Kvaratskhelia. Sua experiência anterior no mais alto nível do futebol europeu também garantiria que ele chegasse pronto para atuar imediatamente.

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Convencer o Bayern a autorizar sua saída no meio da temporada ainda será um grande desafio para o PSG. Diaz tem contrato de longo prazo na Alemanha até junho de 2029.

Bayern enfrentará teste na janela de inverno

A janela de janeiro, que se aproxima rapidamente, colocará à prova a determinação do Bayern em manter suas estrelas do ataque. O clube mostrou firmeza nas negociações há apenas seis meses, quando resistiu à forte pressão do Real Madrid por Michael Olise.

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O PSG agora precisa preparar cuidadosamente sua proposta financeira se quiser viabilizar uma transferência de grande repercussão. O clube tem os recursos necessários para testar a resistência do Bayern a negociar seu valorizado ponta.