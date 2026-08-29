José Mourinho definiu o futuro de Thiago Pitarch, jovem meio-campista do Real Madrid, ao confirmar que pretende mantê-lo no elenco principal, recusando a ideia de sua saída apesar das propostas recebidas, antes de encerrar sua fala com um conselho bem-humorado ao jogador de 19 anos, que arrancou risadas dos presentes na coletiva de Valdebebas.

Mourinho afirmou que Pitarch provou sua capacidade de atuar pelo time principal, destacando que suas diversas participações com o Castilla confirmaram que ele possui o potencial necessário, mas ressaltou que seu nível o qualifica para competições superiores à liga do Castilla.

O treinador português acrescentou: "Ele é um jogador fundamental para o time principal, e eu o admiro muito. Tem qualidades diferenciadas e faz parte deste grupo composto por 21 jogadores", assegurando que o jogador se integrará ao grupo assim que estiver pronto e terá sua oportunidade de atuar.

Mourinho explicou que Pitarch, embora atualmente registrado nas fileiras do Castilla, passou a fazer parte dos planos do time principal, o que se refletiu também na assinatura de um novo contrato com o clube como jogador do elenco principal, num passo que confirma a confiança da comissão técnica em suas capacidades.

O treinador destacou o papel que Álvaro desempenhou ao conceder ao jogador diversas oportunidades no Castilla, dizendo que essas participações provaram claramente sua capacidade de jogar, mas que, em sua visão, a competição de que Pitarch precisa vai além do nível em que o Castilla disputa suas partidas.

Ao encerrar sua fala, Mourinho passou ao tom descontraído, ao dar um conselho direto ao jovem jogador, dizendo: "A única coisa que vou dizer a ele é que os músculos das pernas dele são parecidos com os das minhas pernas, e ele precisa ganhar alguns quilos por meio de treinos intensos", em um comentário que foi recebido com risadas dentro da sala de imprensa.