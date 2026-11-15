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Rasmus Hojlund, estrela da Dinamarca, seguiu defendendo seu craque favorito, o português Cristiano Ronaldo, após sua recente crise com o técnico da seleção principal, Jorge Jesus.

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Cristiano se aposentou da seleção há alguns dias, após uma grande crise com o treinador de Portugal, já que o Don se recusou a voltar ao time enquanto ele permanecesse no cargo.

Portugal iniciou uma nova era sem sua lenda Cristiano Ronaldo, com uma derrota humilhante em casa por 4 a 1 para a Dinamarca, que teve como protagonista Rasmus Hojlund, um dos maiores admiradores do "Don".

Hojlund marcou dois gols no último sábado, na primeira partida da seleção portuguesa após a decisão de seu artilheiro histórico, Ronaldo, de se aposentar da seleção.

Hojlund já havia marcado no jogo de ida contra a Dinamarca, durante a vitória de Portugal por 4 a 2 na ausência de Ronaldo, após sua saída da concentração da seleção em razão de seu desentendimento com o técnico Jesus.

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Na ocasião, Hojlund comemorou à maneira de Ronaldo, com o famoso salto e grito, e ainda se envolveu com o técnico Jesus ao final da partida, numa cena que atraiu os olhares de todos, como se o estivesse repreendendo pelo choque com seu ídolo favorito.

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O astro do Napoli, da Itália, voltou a homenagear Ronaldo após o jogo de ontem, mas desta vez com uma mensagem pelo Instagram.

O jogador da Dinamarca, que já havia afirmado que Ronaldo é o melhor da história, comentou sobre a vitória e os dois gols marcados: "Acho que o comentário apropriado aqui é.. Siuuu", imitando o grito de comemoração de Ronaldo.

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Piers Morgan dispara contra Jesus

A declaração de Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, sobre a ausência de Cristiano Ronaldo no jogo contra a Dinamarca, no último sábado, pela Liga das Nações da Europa, abriu uma nova porta para a polêmica, depois que o jornalista inglês Piers Morgan entrou na crise.

Morgan lançou um ataque direto ao treinador português, após a pesada derrota para a Dinamarca por 4 a 1, na partida realizada ontem.

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O episódio começou durante a coletiva de imprensa que se seguiu ao confronto, quando Jesus foi questionado sobre o quanto sentia falta de Ronaldo, capitão da seleção e atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, diante de sua ausência nas fileiras de Portugal. O treinador de 72 anos respondeu de forma irônica, dizendo: "Se sinto falta dele? Como posso sentir falta dele se ele não está mais na seleção nacional? A única forma de eu sentir falta dele seria com ele ao meu lado, mas ele não joga mais, não está mais aqui, ele mesmo resolveu isso."

O jornalista inglês escreveu: "Este palhaço também não vai estar com a seleção nacional se Portugal continuar sofrendo derrotas como a de hoje, sábado", numa referência direta à derrota para a Dinamarca e numa clara crítica ao treinador português após suas declarações sobre o ex-capitão da seleção.

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O ataque de Morgan é uma extensão de suas críticas recorrentes a Jesus ao longo das últimas semanas, já que o jornalista inglês adotou posições duras em relação ao treinador português no contexto dos acontecimentos que acompanharam a ausência de Ronaldo na seleção portuguesa.

Morgan foi um dos principais defensores do capitão de Portugal nesta crise, e já havia criticado a conduta de Jesus e suas posições relacionadas ao astro veterano, diante da polêmica que cercou as circunstâncias que levaram ao afastamento de Ronaldo do time e à sua aposentadoria da seleção há alguns dias.