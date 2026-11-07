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Manuel Neuer, do Bayern de Munique, voltou a se lesionar no jogo fora de casa contra o FSV Mainz 05, pela Bundesliga, e precisou ser substituído ainda antes do intervalo.

Aos 40 minutos, o FCB sofreu o que seria o gol de empate por 1 a 1. Uma cobrança de falta de Amiri tocou levemente em Jonathan Tah e em Neuer antes de seguir até a segunda trave, onde Jae-Sung Lee cabeceou para o gol vazio do Bayern. O gol, porém, foi anulado após intervenção do VAR e uma revisão que durou vários minutos, devido à posição de impedimento do sul-coreano no momento da cobrança.

A decisão provocou protestos, alguns deles exaltados, entre os donos da casa. Um membro da comissão técnica reclamou de forma especialmente veemente à beira do campo e recebeu cartão amarelo do árbitro Robert Schröder.

Logo após sofrer o gol, Neuer pediu atendimento e tirou a chuteira e a meia do pé direito. Depois de uma conversa com os médicos do FCB, foi sinalizado que o jogador de 40 anos não poderia continuar. Ele foi substituído por Jonas Urbig (45').

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Neuer deve passar por exames na noite de sábado, e ainda não há diagnóstico. O companheiro de equipe Joshua Kimmich, porém, mostrou-se pessimista em entrevista à Sky após o apito final: "Não parecia que ele conseguiria voltar a treinar depois de uma semana. O Manu nunca admite o quanto está sentindo dor e, quando ele sai de campo, infelizmente é provável que seja algo sério."

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Quais problemas Manuel Neuer enfrentou recentemente?

Neuer havia voltado a jogar apenas na última terça-feira, após um longo período afastado por uma irritação de um tendão no pé. Na vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Atlético de Madrid, pela Champions League, ele atuou durante toda a partida, mas foi pouco exigido. Após o apito final, falou abertamente à Amazon Prime sobre o período em que foi obrigado a ficar afastado e explicou o que havia sido o pior para ele: "As dores. Sem dúvida", disse.

Ele acrescentou: "Eu sentia dor ao caminhar todos os dias. E, quando me levantava de manhã, inclusive hoje de manhã, também sentia dor ao caminhar." O FCB não havia informado oficialmente se a irritação do tendão era no pé afetado no sábado.

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Para Neuer, foi o fim desagradável de uma partida em que bateu um recorde: ao entrar em campo em Mainz, tornou-se o jogador mais velho da história do Bayern de Munique a atuar pelo clube na Bundesliga. Ele superou Bernd Dreher nessa estatística.