Provável escalação dos Países Baixos: Xavi indica substituto de De Jong

Os Países Baixos enfrentam a Alemanha na segunda-feira, três dias após a vitória por 7 a 0 sobre a Grécia na Johan Cruijff ArenA. O técnico Xavi deve escolher Teun Koopmeiners para substituir Frenkie de Jong, segundo previsão do Voetbalzone. O duelo no Olympiastadion, em Berlim, começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.
De Jong deixou a equipe no sábado devido a uma lesão e, portanto, não estará em Berlim. Xavi já havia descartado Virgil van Dijk e Brian Brobbey, que, assim, ficaram de fora da goleada por sete gols sobre os gregos.
Bart Verbruggen será o goleiro na segunda-feira, em solo alemão. Não haverá mudanças na defesa: da direita para a esquerda, começam Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber.
Koopmeiners, que entrou durante a partida contra a Grécia, ocupará a vaga de De Jong no meio-campo. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o setor dos Países Baixos.
Também não haverá novidades no ataque dos Países Baixos. Crysencio Summerville abriu o placar contra a Grécia e terá outra oportunidade pela direita. Donyell Malen, que também marcou, será o centroavante, enquanto Cody Gakpo deverá criar perigo pela esquerda.
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Os Países Baixos lideram o grupo B da Liga das Nações, com 11 pontos em cinco jogos. A Alemanha está três pontos atrás da equipe de Xavi e ocupa a terceira posição.
A Alemanha ganhou confiança na sexta-feira com uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a Sérvia. Florian Wirtz foi um dos jogadores que marcaram pela equipe do técnico Jürgen Klopp.
Países Baixos e Alemanha também se enfrentaram em setembro, em Amsterdã. Os visitantes pareciam encaminhados para a vitória, até Gakpo fazer o gol do empate por 1 a 1 nos acréscimos.
Será o 50º confronto entre os dois países. A Alemanha venceu 18 vezes, contra 12 vitórias dos Países Baixos. Houve, ao todo, 19 empates. Os Países Baixos marcaram 80 gols e sofreram 91.
Provável escalação dos Países Baixos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.