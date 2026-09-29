A seleção da Holanda retoma a Liga das Nações nesta quinta-feira com uma partida fora de casa, contra a Grécia. O técnico Xavi fará duas mudanças na equipe, segundo prevê o Voetbalzone. O duelo da Holanda começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.
Bart Verbruggen mantém a confiança de Xavi e começa no gol. Denzel Dumfries (pela direita) e Micky van de Ven (pela esquerda) serão os laterais na linha de quatro defensores utilizada pelo treinador espanhol.
Xavi saca Jan Paul van Hecke da zaga após sua atuação contra a Sérvia. Theo Janssen chegou a chamar o defensor, no Rondo, de "elo mais fraco da seleção da Holanda". Jurriën Timber agora ganha uma chance ao lado do capitão Virgil van Dijk.
Sem surpresas no meio-campo da Holanda. Isso significa que Joey Veerman aparecerá novamente entre os titulares e que Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders também terão vaga no time inicial.
Ruud Gullit se mostrou muito satisfeito no Rondo com a dedicação de Crysencio Summerville e Mexx Meerdink, que marcou duas vezes no domingo, em Belgrado. Os dois atacantes também começam contra a Grécia.
Xavi precisou riscar o nome de Cody Gakpo por causa de uma lesão, e o atacante deixou a concentração da Holanda. Ruben van Bommel agora terá a chance de mostrar seu valor como ponta esquerda.
Provável escalação da seleção da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.