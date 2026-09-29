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Rian Rosendaal
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Provável escalação da seleção holandesa: Xavi muda seu time em duas linhas

Grécia x Países Baixos
Grécia
Países Baixos
Liga das Nações A

A seleção da Holanda retoma a Liga das Nações nesta quinta-feira com uma partida fora de casa, contra a Grécia. O técnico Xavi fará duas mudanças na equipe, segundo prevê o Voetbalzone. O duelo da Holanda começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3. 

Bart Verbruggen mantém a confiança de Xavi e começa no gol. Denzel Dumfries (pela direita) e Micky van de Ven (pela esquerda) serão os laterais na linha de quatro defensores utilizada pelo treinador espanhol.

Xavi saca Jan Paul van Hecke da zaga após sua atuação contra a Sérvia. Theo Janssen chegou a chamar o defensor, no Rondo, de "elo mais fraco da seleção da Holanda". Jurriën Timber agora ganha uma chance ao lado do capitão Virgil van Dijk.

Sem surpresas no meio-campo da Holanda. Isso significa que Joey Veerman aparecerá novamente entre os titulares e que Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders também terão vaga no time inicial.

Ruud Gullit se mostrou muito satisfeito no Rondo com a dedicação de Crysencio Summerville e Mexx Meerdink, que marcou duas vezes no domingo, em Belgrado. Os dois atacantes também começam contra a Grécia.

Liga das Nações A
Grécia crest
Grécia
GRÉ
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL

Xavi precisou riscar o nome de Cody Gakpo por causa de uma lesão, e o atacante deixou a concentração da Holanda. Ruben van Bommel agora terá a chance de mostrar seu valor como ponta esquerda.

Provável escalação da seleção da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

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