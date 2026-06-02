Provável escalação da seleção holandesa: Koeman toma uma decisão sobre Memphis Depay

A seleção holandesa está em plena preparação para a Copa do Mundo. Nesse contexto, será disputado na quarta-feira um amistoso internacional contra a Argélia. O técnico Ronald Koeman parece já ter a escalação da Oranje definida. O pontapé inicial no De Kuip será às 20h45 e a partida será transmitida ao vivo pela NPO 1.
Bart Verbruggen estará no gol no estádio do Feyenoord. O suspenso Denzel Dumfries será substituído na lateral direita por Mats Wieffer, como Koeman deu a entender na terça-feira. Jan Paul van Hecke e Virgil van Dijk formam o coração da defesa holandesa e Micky van de Ven é o lateral esquerdo escalado.
Frenkie de Jong está totalmente recuperado e vai comandar o meio-campo na partida de quarta-feira contra a Argélia. Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders completam o trio de meio-campistas em que Koeman confia.
Memphis Depay se juntou ao estágio de preparação da seleção holandesa. O atacante do Corinthians, no entanto, não está em condições de ser titular, o que dá a Brian Brobbey a chance de se provar diante de Koeman. Donyell Malen (direita) e Cody Gakpo (esquerda) devem abastecer o atacante do Sunderland.
A Holanda entra em campo pela última vez em casa contra, entre outros, os jogadores do Feyenoord Ramiz Zerrouki e Anis Hadj Moussa. Na quinta-feira, segue-se a viagem para os Estados Unidos, onde, na segunda-feira, em Nova York, o Uzbequistão será o último adversário na série de amistosos.
A equipe de Koeman estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México no dia 14 de junho contra o Japão. Em seguida, na fase de grupos, virão os jogos contra a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (26 de junho).
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo.