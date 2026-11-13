A seleção holandesa retoma sua campanha na Liga das Nações nesta sexta-feira, em casa, contra a Grécia. Xavi precisa escolher substitutos para o capitão Virgil van Dijk e Brian Brobbey, que estão lesionados. A partida na Johan Cruyff Arena começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.
Van Dijk e Brobbey deixaram a seleção holandesa na segunda-feira. Xavi não convocará substitutos para o zagueiro e o atacante e enfrentará a Grécia com 23 jogadores.
Bart Verbruggen vem se destacando no Brighton & Hove Albion e será o goleiro da Holanda. Jurriën Timber lidera a Premier League com o Arsenal e começa na lateral direita. Com isso, Denzel Dumfries perde a vaga. No Real Madrid, ele fica no banco por decisão de José Mourinho.
Ian Maatsen começa na lateral esquerda, já que Micky van de Ven passa a atuar no centro da defesa. Jan Paul van Hecke é o outro zagueiro da Holanda, que, fora de casa contra a Grécia, superou uma desvantagem de 2 a 0 e conquistou um ponto (2 a 2).
Frenkie de Jong, cuja última atuação pela seleção holandesa foi na Copa do Mundo, está recuperado e já começa como titular. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o meio-campo holandês nesta sexta-feira, na Arena.
Mexx Meerdink impressionou na última Data Fifa, mas Donyell Malen começa como centroavante. Crysencio Summerville se tornou presença certa pela direita, enquanto Cody Gakpo deve criar perigo pela esquerda.
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.