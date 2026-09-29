A seleção holandesa retoma a Liga das Nações nesta quinta-feira com uma partida fora de casa, na Grécia e contra a Grécia. O técnico Xavi faz duas mudanças em sua equipe, prevê o Voetbalzone. O duelo da Holanda começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.
Bart Verbruggen mantém a confiança de Xavi e começa no gol. Denzel Dumfries (pela direita) e Micky van de Ven (pela esquerda) são os laterais na defesa de quatro homens utilizada pelo treinador espanhol.
Xavi sacrifica Jan Paul van Hecke no centro da defesa após sua atuação contra a Sérvia. Theo Janssen chegou a chamar o defensor no Rondo de "o elo mais fraco da seleção holandesa". Jurriën Timber agora ganha uma chance ao lado do capitão Virgil van Dijk.
Sem surpresas no meio-campo da Holanda. Isso significa que Joey Veerman aparecerá novamente entre os titulares e que Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders também começam jogando.
Ruud Gullit elogiou bastante no Rondo a disposição de Crysencio Summerville e Mexx Meerdink, que marcou duas vezes no domingo, em Belgrado. Os dois atacantes também começam contra a Grécia.
Xavi precisou riscar o nome de Cody Gakpo por causa de uma lesão, e o jogador deixou o período de treinamentos da Holanda. Ruben van Bommel agora pode mostrar serviço como ponta esquerda.
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.