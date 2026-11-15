A seleção da Holanda enfrenta a Alemanha na segunda-feira, três dias depois da goleada por 7 a 0 sobre a Grécia na Johan Cruyff Arena. O técnico Xavi escolhe Teun Koopmeiners para substituir Frenkie de Jong, segundo a previsão do Voetbalzone. O duelo no Estádio Olímpico de Berlim começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.
De Jong foi cortado por lesão no sábado e, portanto, não estará em Berlim. Xavi já havia descartado Virgil van Dijk e Brian Brobbey, que ficaram fora da goleada sobre os gregos.
Bart Verbruggen será o goleiro na segunda-feira, em solo alemão. Não haverá mudanças na defesa: da direita para a esquerda, começam Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber.
Koopmeiners, que entrou durante a partida contra a Grécia, assume a vaga de De Jong no meio-campo. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o setor da seleção holandesa.
Também não haverá novidades no ataque da Holanda. Crysencio Summerville abriu o placar contra a Grécia e terá uma nova oportunidade pela direita. Donyell Malen, que também marcou, será o centroavante, enquanto Cody Gakpo terá a missão de levar perigo pela esquerda.
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A Holanda lidera o grupo B da Liga das Nações, com 11 pontos em cinco jogos. A Alemanha está três pontos atrás da equipe de Xavi e ocupa o terceiro lugar.
A Alemanha ganhou confiança na sexta-feira com uma vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia fora de casa. Florian Wirtz foi um dos jogadores a marcar para a equipe do técnico Jürgen Klopp.
Holanda e Alemanha já se enfrentaram em setembro, em Amsterdã. Os visitantes pareciam encaminhados para a vitória, até que Gakpo fez o gol do empate por 1 a 1 nos acréscimos.
Esta será a 50ª vez que os dois países se enfrentam. A Alemanha venceu 18 vezes, contra 12 vitórias da Holanda. Houve 19 empates no total. A Holanda marcou 80 gols e sofreu 91.
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.