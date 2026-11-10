A seleção dos Países Baixos retoma sua campanha na Liga das Nações nesta sexta-feira, em casa, contra a Grécia. Xavi precisa escolher substitutos para o capitão Virgil van Dijk e Brian Brobbey, que estão lesionados. A partida na Johan Cruijff ArenA começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.
Van Dijk e Brobbey deixaram a seleção dos Países Baixos na segunda-feira. Xavi não convocará substitutos para o zagueiro e o atacante e enfrentará os gregos com 23 jogadores.
Bart Verbruggen vem atuando muito bem pelo Brighton & Hove Albion e será o goleiro da seleção dos Países Baixos. Jurriën Timber lidera a Premier League com o Arsenal e começa na lateral direita. Ele entra no lugar de Denzel Dumfries, que fica no banco de reservas do Real Madrid por decisão de José Mourinho.
Ian Maatsen começa pela esquerda, já que Micky van de Ven passa a atuar no centro da defesa. Jan Paul van Hecke é o outro zagueiro dos Países Baixos, que buscaram um empate por 2 a 2 fora de casa contra a Grécia após estarem perdendo por 2 a 0.
Frenkie de Jong, que atuou pela última vez na seleção dos Países Baixos na Copa do Mundo, está novamente em condições de jogo e já começa como titular. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o meio-campo da equipe nesta sexta-feira, na ArenA.
Mexx Meerdink impressionou na última janela de jogos da seleção, mas Donyell Malen começa como centroavante. Crysencio Summerville se tornou presença certa pela direita, enquanto Cody Gakpo terá a missão de criar perigo pela esquerda.
Provável escalação da seleção dos Países Baixos: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.