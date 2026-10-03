A seleção da Holanda encerra sua janela de jogos de seleções na noite de domingo com uma partida em casa contra a Sérvia. O técnico Xavi Hernández anunciou no sábado, em entrevista coletiva, que fará mudanças em sua escalação, embora, como de costume, não tenha entrado em nomes. Esta é a provável escalação do Voetbalzone.

Depois de jogos contra Alemanha, Sérvia e Grécia, a Holanda volta a enfrentar a Sérvia no domingo, em Eindhoven. Será a quarta partida em apenas onze dias, algo que desagrada Xavi e o obriga a ajustar sua formação inicial.

"Tentamos nos recuperar bem", respondeu Xavi ao ser questionado sobre a condição física do elenco. "Não temos muito tempo. Quatro jogos em um período muito curto é demais para os jogadores. Mas o calendário é assim, temos de nos adaptar."

"Temos de recuperar os jogadores, eles precisam estar descansados. Tentamos cuidar deles. No domingo, teremos todos os 23 jogadores disponíveis para a batalha."

"Normalmente, queremos dar uma renovada no time", prosseguiu Xavi ao falar sobre a escalação. "Vamos ver amanhã (domingo, nota da redação) como os jogadores vão se sentir. Mas, quando você joga a cada dois, três dias, precisa fazer algumas mudanças."

Bart Verbruggen é o número um e, em condições normais, estará no gol no Philips Stadion. Denzel Dumfries, pela direita, e Micky van de Ven, pela esquerda, ocupam as laterais. Na zaga, pode haver mudança, já que Jurriën Timber, titular contra a Grécia, voltou há pouco tempo de sua persistente lesão na virilha.

Xavi, que mantém contato com os clubes dos jogadores, provavelmente não correrá riscos com o defensor do Arsenal nesta fase intensa da temporada. Seu substituto mais lógico é Nathan Aké, que formará dupla com Virgil van Dijk. O capitão se prepara para sua centésima partida pela seleção.

Joey Veerman segue no meio-campo, onde outras duas mudanças devem ser feitas. Guus Til e Quinten Timber, que atuaram de forma apenas regular contra a Grécia, serão substituídos por Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch, respectivamente.

No ataque, também haverá uma mudança. Noa Lang foi um dos grandes destaques do segundo tempo em Tessalônica e deve ganhar a chance no lugar de Ruben van Bommel. O centroavante Mexx Meerdink e o ponta-direita Crysencio Summerville mantêm suas vagas entre os titulares.

Provável escalação da seleção da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



