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Rian Rosendaal
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Provável escalação da Holanda: Xavi indica substituto de De Jong

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A seleção holandesa enfrenta a Alemanha na segunda-feira, três dias depois da vitória por 7 a 0 sobre a Grécia na Johan Cruijff ArenA. O técnico Xavi escolhe Teun Koopmeiners para substituir Frenkie de Jong, segundo a previsão do Voetbalzone. O confronto no Olympiastadion, em Berlim, começa às 20h45 e terá transmissão ao vivo pela NPO3.

De Jong foi cortado por lesão no sábado e, portanto, não estará em Berlim. Xavi já havia descartado Virgil van Dijk e Brian Brobbey, que ficaram de fora da goleada sobre os gregos.

Bart Verbruggen será o goleiro na segunda-feira, em território alemão. Não haverá mudanças na defesa: da direita para a esquerda, começam jogando Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber.

Koopmeiners, que entrou em campo contra a Grécia, assume a vaga de De Jong no meio-campo. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o setor da seleção holandesa.

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Também não há novidades no ataque da Holanda. Crysencio Summerville abriu o placar contra a Grécia e terá outra chance pela direita. Donyell Malen, que também marcou, será o centroavante, enquanto Cody Gakpo terá a missão de criar perigo pela esquerda.

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Liga das Nações A

16 de nov. de 2026

HOL

HOL

A Holanda lidera o grupo B da Liga das Nações, com 11 pontos em cinco jogos. A Alemanha está três pontos atrás da equipe de Xavi, na terceira posição.

A Alemanha ganhou confiança na sexta-feira com uma vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, fora de casa. Florian Wirtz foi um dos jogadores da equipe do técnico Jürgen Klopp que marcaram.

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Holanda e Alemanha já se enfrentaram em setembro, em Amsterdã. Os visitantes pareciam caminhar para a vitória, até Gakpo marcar o gol do empate por 1 a 1 nos acréscimos.

Será o 50º encontro entre os dois países. A Alemanha venceu 18 vezes, e a Holanda, 12. Houve 19 empates ao todo. A Holanda marcou 80 gols e sofreu 91.

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Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.