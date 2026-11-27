Compartilhar Siga GOAL no Google

O Real Betis não pensa em abrir mão do marroquino Abdessamad Ezzalzouli em janeiro, mas uma grande proposta financeira pode mudar o cenário.

Publicidade

De acordo com o jornal Sport, em reportagem, o estilo de jogo de Ezzalzouli se encaixa nas ideias de Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, cujo time sofre atualmente com lesões.

As informações indicam que o PSG pode abrir os cofres para fazer contratações no inverno europeu, após as graves lesões sofridas por Kvaratskhelia e Doué.

Não seria a primeira vez que o clube parisiense gasta valores altos na janela de transferências de inverno, como aconteceu nas contratações de Beraldo, Kvaratskhelia e Doué, precedentes claros nesse sentido.

Luis Enrique, porém, minimizou a possibilidade de o PSG ir ao mercado na janela de inverno, já que não considera indispensável contratar novos jogadores.

Publicidade Publicidade

Na entrevista coletiva antes do duelo contra a Roma, o treinador descartou que o clube parisiense seja obrigado a buscar substitutos para os lesionados.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

“Não somos obrigados a ir ao mercado, e não vamos contratar um jogador por seis meses, esse não é o nosso estilo. Temos um elenco”, afirmou.

Ao mesmo tempo, ele admitiu que “precisamos estar mais atentos”, mas renovou a confiança no grupo.

Publicidade

Ainda assim, o jornal Le Parisien publicou uma lista de jogadores cujas características poderiam se encaixar nas ideias táticas de Luis Enrique. A relação incluía Nico Williams, Antonio Nusa, Estêvão, Ibrahim Maza e Abdessamad Ezzalzouli.

Embora o Paris Saint-Germain não pareça disposto, por enquanto, a ir ao mercado de inverno, essa lista pode colocar vários jogadores sob os holofotes com a aproximação de janeiro.

Publicidade

Diante desse cenário, o mais prudente para o Real Betis seria se manter alerta a qualquer eventual movimento para contratar Ezzalzouli.

O clube parisiense já havia sido ligado ao marroquino após a lesão de Kvaratskhelia, mas Manu Fajardo, diretor esportivo do Real Betis, negou o suposto interesse e classificou os rumores como falsos.

Publicidade

Além disso, o próprio jogador marroquino não pensava em deixar o time andaluz na janela de inverno.

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, indicou que o Real Betis não pensa em abrir mão de seus jogadores importantes em janeiro, a não ser que chegue uma proposta difícil de recusar. Ainda assim, o cenário pode mudar.

Publicidade

Em participação na DAZN, Fabrizio Romano explicou que o foco dos dirigentes do Real Betis está nas renovações de contrato, com os casos de Marc Bartra e Héctor Bellerín em negociação, e não na saída de jogadores importantes durante a janela de inverno.

A janela de inverno, no entanto, é diferente da de verão, já que as coisas podem acontecer em um ritmo muito mais rápido. Se aparecer um grande clube disposto a pagar uma quantia alta para contratar Ezzalzouli, o cenário pode mudar.

Publicidade

Por ora, reina a tranquilidade nos bastidores do Real Betis em relação ao futuro do marroquino, já que o clube considera prioridade que ele continue vestindo a camisa verde e branca na temporada atual.

Por isso, será preciso acompanhar de perto as movimentações que o mercado de transferências pode trazer.

Publicidade

A multa rescisória no contrato do marroquino é de 60 milhões de euros, enquanto 20% de seus direitos econômicos ainda pertencem ao Barcelona.

Os motivos que podem tornar Ezzalzouli adequado a diferentes projetos técnicos dispensam muitas explicações: ele tem capacidade de drible e de levar vantagem nos duelos individuais, além de velocidade e agressividade ofensiva direta.

Publicidade

Ezzalzouli costuma partir pelo lado esquerdo, atrair o lateral adversário e depois explorar o espaço às costas dele, características que se encaixam em sistemas que buscam criar superioridade numérica por meio de movimentação e troca de posições.

Ainda assim, o jogador precisa melhorar sua tomada de decisão em campo e ganhar mais regularidade, para conseguir dar o salto competitivo que jogar em um time de primeiro escalão exige.

Publicidade

Vale lembrar que o Barcelona vendeu o ponta marroquino ao Real Betis em setembro de 2023 por 7,5 milhões de euros, mas manteve 50% de qualquer venda futura, além de uma opção de recompra do jogador, que já expirou.

Em fevereiro de 2025, dentro da negociação de Vitor Roque, o Barcelona cedeu ao Real Betis mais 30% dos direitos econômicos do ponta marroquino.

Publicidade

Com isso, o Barcelona mantém atualmente 20% de qualquer futura venda do jogador.

Considerando que a multa rescisória de Ezzalzouli é de 60 milhões de euros, sua execução garantiria ao clube catalão 12 milhões de euros, um valor nada desprezível, que daria aos cofres do Barcelona uma margem financeira extra para ajudar a reforçar o elenco do técnico Hansi Flick.