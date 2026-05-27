Transmissões televisivas do Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir às transmissões locais da campanha do Iraque na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Iraque e assistir aos jogos ao vivo no TOD ou no aplicativobeIN CONNECT.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Iraque?
No Iraque, os direitos oficiais exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à beIN Sports, que atua como principal emissora para toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- Televisão: Todos os jogos da competição ampliada para 104 partidas serão transmitidos ao vivo pelos canais premium dedicados da beIN SPORTS MAX. Esses canais contarão com narração completa em árabe e inglês, análises detalhadas de estúdio antes das partidas e cobertura especializada do torneio.
- Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir online ou por meio de aplicativos para celular e smart TV, poderá assistir ao torneio inteiro ao vivo pelo serviço de streaming TOD ou pelo aplicativo beIN CONNECT.