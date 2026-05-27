Transmissões televisivas do Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha do Iraque na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Iraque e assistir aos jogos ao vivo no TOD ou no aplicativobeIN CONNECT.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Iraque?

No Iraque, os direitos oficiais exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à beIN Sports, que atua como principal emissora para toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: