Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Congo: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Congo

Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor no Congo e assista aos jogos da Copa do Mundo em emissoras nacionais de sinal aberto, como a RTNC (Radio-Television Nationale Congolaise) e a Tele Congo (na República do Congo).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Congo?

No Congo (abrangendo tanto a República do Congo quanto a República Democrática do Congo), os direitos oficiais de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre as principais redes regionais e as emissoras públicas nacionais.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: