Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Congo: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Congo
Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor no Congo e assista aos jogos da Copa do Mundo em emissoras nacionais de sinal aberto, como a RTNC (Radio-Television Nationale Congolaise) e a Tele Congo (na República do Congo).
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Congo?
No Congo (abrangendo tanto a República do Congo quanto a República Democrática do Congo), os direitos oficiais de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre as principais redes regionais e as emissoras públicas nacionais.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV por assinatura:A New World TV detém os direitos exclusivos para a África Subsaariana do torneio e transmitirá os jogos principalmente em francês. Além disso, a SuperSport oferecerá uma cobertura completa por TV por assinatura, transmitindo todos os 104 jogos em seu conjunto de canais esportivos dedicados, por meio de plataformas via satélite como a DStv e o Canal+.
- TV aberta: A New World TV tem parceria com emissoras nacionais locais para garantir o acesso do público. Por isso, espera-se que emissoras públicas nacionais como a RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise na RDC) e a Tele Congo (na República do Congo) ofereçam cobertura televisiva aberta dos principais jogos, incluindo partidas com seleções africanas.
- Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir online ou em dispositivos móveis, os assinantes premium podem assistir à cobertura completa da SuperSport pelo aplicativoDStv Stream.