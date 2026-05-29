Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Coreia do Sul: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Coreia do Sul na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Coreia do Sul na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor sul-coreano e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Coreia do Sul serão transmitidos pela emissora pública nacional KBS (via KBS+) e pela rede de TV paga JTBC (via JTBC NOW).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Coreia do Sul?

Na Coreia do Sul, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre o principal detentor dos direitos, a rede de TV por assinatura JTBC, e a emissora pública nacional, a Korean Broadcasting System (KBS).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

KBS (KBS 1 e KBS 2): Como emissora pública nacional, a KBS oferecerá cobertura abrangente e aberta dos principais jogos durante toda a competição. Você pode assistir aos maiores jogos do torneio de forma totalmente gratuita — incluindo todos os intensos jogos do Grupo A dos Taegeuk Warriors contra México, África do Sul e República Tcheca, bem como a final da Copa do Mundo — sem precisar de uma assinatura paga, usando sua antena digital padrão.

📱 Streaming digital e premium

JTBC e KBS+: Para acesso completo a todo o torneio, a JTBC e seus canais esportivos são a principal fonte de cobertura da competição, transmitindo todas as 104 partidas ao vivo. Acesso exclusivo e completo ao calendário do torneio, cobertura com múltiplas transmissões e análises aprofundadas em estúdio com comentaristas veteranos estão disponíveis pelo aplicativo JTBC NOW e pela KBS+. Além disso, transmissões digitais ao vivo dos jogos e opções de visualização em comunidade estarão disponíveis para streaming pela plataforma Chzzk da Naver.











