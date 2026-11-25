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Com a aproximação da próxima janela de transferências, voltam as especulações sobre possíveis saídas do Stuttgart. O clube precisa arrecadar. Entenda por quê e como o time está, de certa forma, numa armadilha.

De candidato ao rebaixamento a participante regular de competições europeias, do temor pela própria sobrevivência ao título da copa nacional, de um elenco sem grandes nomes a um time repleto de jogadores da seleção alemã: a ascensão do Stuttgart nos últimos anos é, sem dúvida, uma das transformações mais notáveis da história recente da Bundesliga.

Ainda assim, o conselho de supervisão vem freando o entusiasmo há anos, sempre de olho nas finanças. É claro que o aspecto financeiro tem papel central em todos os clubes, ao menos na Alemanha. No Stuttgart, porém, tornou-se quase uma pequena tradição especular sobre a saída de jogadores importantes para gerar as receitas com transferências exigidas pela cúpula. Foi assim no último verão europeu e voltou a ser nas semanas que antecedem a abertura da janela de inverno. Uma situação que também não passou despercebida a Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss e Angelo Stiller, que supostamente já não é unanimidade , são apontados como candidatos a uma venda. Ramon Hendriks e Finn Jeltsch, favorito de Jürgen Klopp , também despertam interesse. A saída de qualquer um dos jogadores citados, caso de fato aconteça ou se torne necessária, representaria uma perda considerável de qualidade. Além disso, cabe perguntar por que o Stuttgart aceitaria um impacto tão grande em seu elenco.

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Afinal, há pouco mais de um ano, o Stuttgart recebeu uma quantia enorme por Nick Woltemade e, ainda assim, chegou mais uma vez à final da Copa da Alemanha e se classificou para a lucrativa Champions League. Todo aquele dinheiro não pode simplesmente ter desaparecido, certo? A questão, porém, não é tão simples.

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Um império próprio: o Stuttgart tem grandes planos

Tampouco se aplica aqui o estereótipo de que os suábios pensam três vezes antes de gastar cada centavo. A determinação do conselho de supervisão de gerar receitas com transferências na casa das dezenas de milhões de euros, em uma faixa intermediária, atende a várias necessidades.

Por um lado, apesar dos bons indicadores financeiros do exercício de 2025, com mais de 80 milhões de euros a mais em receitas e cerca de 7 milhões de euros a mais em lucro do que em 2024, o Stuttgart precisa de dinheiro para projetos de infraestrutura. Já em agosto, veio à tona que a sede administrativa na Mercedesstraße passaria por uma reforma completa, podendo até ser inteiramente reconstruída. Na assembleia de associados, o presidente-executivo Alexander Wehrle anunciou ainda a intenção de comprar o Carl-Benz-Center. O prédio fica entre a MHP-Arena e a Porsche-Arena. O complexo tem 20.000 metros quadrados de área útil, onde o Stuttgart atualmente aluga espaços que abrigam, entre outras coisas, os setores de marketing, a loja para torcedores e a academia de jovens. Um museu do Stuttgart também está nos planos.

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Segundo o jornal Bild, só esse último projeto custará 50 milhões de euros. A ideia é financiá-lo com um empréstimo bancário, que, no longo prazo, seria pago com a economia nos aluguéis. Nesse contexto, a reforma da sede administrativa, construída na década de 1980, também poderia começar a partir de 2029.

E, por falar em empréstimos, a reforma da MHP-Arena para a Eurocopa de 2024, que acabou custando entre 130 e 140 milhões de euros, ainda não foi quitada. O financiamento seguirá sendo pago até 2034.

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A independência almejada e o sonho de um império próprio em Bad Cannstatt deixam claras as grandes ambições do Stuttgart. Na mesma assembleia de associados, Wehrle chegou a brincar ao fim de seu discurso: "Talvez um dia consigamos até construir um estádio maior aqui no Neckarpark."

Getty Images

Tarefa gigantesca! Stuttgart pode sofrer uma série de saídas

Por outro lado, é preciso compensar o déficit nas transferências do último verão europeu, que está longe de ser desprezível. Enquanto, segundo relatos, 55 milhões de euros foram gastos com os reforços Dzenan Pejcinovic e Leo Sauer, que até agora não tiveram sucesso, e com a contratação em definitivo de El Khannouss, antes emprestado, o Stuttgart recebeu, no papel, cerca de 38 milhões de euros. Mas é preciso dizer que uma parcela considerável desse valor nem sequer chegou aos cofres do clube.

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Dos cerca de 22 a 23 milhões de euros por Chema Andres, contabilizados nos 38 milhões de euros, o Real Madrid ficou com uma quantia expressiva graças a uma cláusula de participação em uma futura venda. Não houve informação sobre o valor exato, e as cifras divulgadas variam bastante. Alguns relatos falam em metade do montante, 11 milhões de euros; outros, em 7 milhões de euros. Além disso, a saída agora estaria causando incompreensão dentro do clube , pois aconteceu tão perto do fechamento da janela que não foi possível contratar um substituto.

Ao mesmo tempo, El Khannouss, Stiller e Leweling recusaram propostas lucrativas no verão europeu. Cada uma teria rendido cerca de 40 milhões de euros e compensado os investimentos de uma só vez.

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Há ainda o aumento da folha salarial, que acompanha o crescimento esportivo e, segundo informações da revista kicker, passou de 105 milhões para 163 milhões de euros em três anos. Os gastos com salários cresceram consideravelmente em razão dos reforços caros e das renovações de jogadores importantes, como o capitão Deniz Undav, que, com 5,5 milhões de euros mais bônus e luvas, tornou-se o jogador mais bem pago da história do clube .

Até a próxima temporada, o clube também terá de decidir quem mais deve subir um degrau na escala salarial. Um ano depois, o Stuttgart pode passar por uma reformulação radical . Nada menos que 15 (!) contratos terminam, entre eles os de titulares atuais como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich e Josha Vagnoman, além dos de Stiller, Demirovic e Hendriks. O vínculo do jovem Yannik Spalt também termina. Portanto, até o verão europeu, será preciso resolver boa parte dessas situações. Essa será a última chance de receber dinheiro pelos jogadores. Caso contrário, o clube corre o risco de perdê-los em série sem receber taxas de transferência. Uma tarefa nada menos que gigantesca para os responsáveis pelo futebol, liderados por Fabian Wohlgemuth e Christian Gentner.

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As negociações com Hendriks, por exemplo, já se arrastam há algum tempo . Além de um aumento salarial considerável, o jogador de 25 anos também estaria exigindo uma cláusula de rescisão, que a maioria dos integrantes do conselho aparentemente não quer mais conceder no futuro. As experiências recentes foram ruins demais. Tanto Waldemar Anton (22,5 milhões de euros) quanto Serhou Guirassy (18,5 milhões de euros) se transferiram para o Borussia Dortmund por valores relativamente baixos por causa dessas cláusulas. Hiroki Ito foi para o Bayern de Munique por 23,5 milhões de euros. No elenco atual, apenas Stiller (37 milhões de euros) e El Khannouss (75 milhões de euros) ainda têm uma opção de saída desse tipo. Segundo a Sport Bild, a de Führich expirou recentemente.

Sebastian Hoeneß, um foco de tensão: Stuttgart enfrenta um problema quase insolúvel

Neste inverno, o Stuttgart provavelmente poderia pedir ainda mais pelos possíveis candidatos a uma venda. Sua posição nas negociações por saídas tão dolorosas no meio da temporada deve ser ainda melhor. Por outro lado, perder um titular irritaria o técnico Sebastian Hoeneß, que, naturalmente, não quer abrir mão de nenhum jogador importante.

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Depois da saída de Woltemade, Hoeneß já não hesitou em criticar publicamente o planejamento do elenco, visivelmente irritado, e exigir contratações sem rodeios . "É claro que existe uma situação financeira", disse. Ele também afirmou ser "normal" que surja um "campo de tensão". "Mas a responsabilidade esportiva é do técnico." Como era de se esperar, essa postura não mudou até hoje. Um barril de pólvora. Ainda mais porque, pelos motivos citados, a necessidade de gerar receitas com transferências voltará após a temporada.

As ambições esportivas também ficariam ameaçadas, o que traria uma série de consequências. Afinal, avançar na Champions League renderia entre 10 e 20 milhões de euros, algo que, com os atuais sete pontos em quatro jogos, parece bastante realista. As duas últimas partidas da fase de liga, possivelmente decisivas, contra o Club Brugge e o PSV Eindhoven só acontecerão depois da virada do ano, quando a janela de transferências já estará aberta.

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Uma nova classificação para a Champions League no ano que vem também fortaleceria a posição do clube nas negociações contratuais em andamento ou por vir com Hendriks e companhia. Depois de um início de temporada irregular, porém, isso está longe de ser garantido, embora dez rodadas ainda sejam poucas para fazer previsões.

Assim, o Stuttgart está, de certa forma, numa armadilha. Conciliar a força do elenco com as finanças está se tornando um problema quase insolúvel para a direção. Para piorar, tensões com o técnico Hoeneß parecem inevitáveis. O contrato dele, aliás, também termina em 2028.

Getty Images

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Stuttgart pode sofrer debandada: os contratos que terminam

Jogador Posição Fim do contrato Stefan Drljaca Goleiro 30/06/2027 Dan-Axel Zagadou Zagueiro 30/06/2027 Fabian Bredlow Goleiro 30/06/2028 Marius Funk Goleiro 30/06/2028 Ameen Al-Dakhil Zagueiro 30/06/2028 Ramon Hendriks Zagueiro 30/06/2028 Jeff Chabot Zagueiro 30/06/2028 Josha Vagnoman Lateral-direito 30/06/2028 Leonidas Stergiou Lateral-direito 30/06/2028 Maximilian Mittelstädt Lateral-esquerdo 30/06/2028 Angelo Stiller Meio-campo 30/06/2028 Atakan Karazor Meio-campo 30/06/2028 Jarzinho Malanga Meio-campo 30/06/2028 Nikolas Nartey Meio-campo 30/06/2028 Yanik Spalt Meio-campo 30/06/2028 Chris Führich Meio-campo 30/06/2028 Ermedin Demirovic Atacante 30/06/2028