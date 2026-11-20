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O Barcelona recebeu notícias pouco animadoras sobre a condição do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, depois que o clube anunciou que o jogador sofreu uma lesão muscular leve. Com isso, sua participação no próximo confronto contra o Villarreal está em dúvida.

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Christensen vinha tendo dificuldades para se livrar de seus problemas físicos. Depois de voltar aos gramados, o jornal espanhol "Sport" revelou com exclusividade, nesta sexta-feira, que ele não participou dos treinos coletivos da equipe por sentir algumas dores.

Horas após a publicação da reportagem, o Barcelona divulgou um boletim médico confirmando as informações do jornal sobre a condição física do zagueiro dinamarquês.

O comunicado oficial diz: "O jogador do primeiro time Andreas Christensen sente dores leves no músculo sóleo da perna esquerda, e sua participação na próxima partida é dúvida. O tempo de recuperação dependerá da evolução do quadro".

Diante disso, a presença de Christensen no confronto contra o Villarreal, marcado para o próximo domingo, passou a ser uma grande dúvida, já que ainda não há previsão para sua recuperação.

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O time catalão fará seu último treino neste sábado, em preparação para receber o Villarreal, e o técnico Hansi Flick concederá entrevista coletiva para falar sobre o aguardado duelo.

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O sistema defensivo do Barcelona enfrenta desafios cada vez maiores nesta temporada, diante das dificuldades encontradas por Hansi Flick para manter a estabilidade na linha de trás, já que os desfalques frequentes obrigaram o treinador a mudar seus planos táticos e a recorrer a soluções pouco convencionais em algumas partidas.

No início deste mês de novembro, reportagens da imprensa destacaram as mudanças nas opções defensivas de Flick, explicando que o técnico alemão passou a ter de lidar com um elenco limitado de defensores, depois que a diretoria esportiva aceitou disputar a temporada com apenas oito jogadores para o setor: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo, Alejandro Balde e Xavi Espart.

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As dificuldades não se limitaram ao número de opções disponíveis. A comissão técnica também se viu obrigada a improvisar jogadores em posições pouco habituais, o que ficou claro no confronto contra o Deportivo Alavés, quando Flick escalou Frenkie de Jong como zagueiro, enquanto Brian Fariñas atuou como lateral-direito, numa tentativa de manter o equilíbrio defensivo da equipe.

Nesse contexto, o técnico alemão não escondeu o incômodo com a situação vivida por sua equipe e afirmou que lidar com a ausência de quatro jogadores ao mesmo tempo é um desafio difícil, sobretudo considerando a qualidade técnica dos atletas que o time não pode contar.

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Flick também indicou que está disposto a utilizar alguns jogadores em posições diferentes, citando a disposição de De Jong para atuar como zagueiro, o que mostra o nível de flexibilidade de que a comissão técnica precisa para superar esta fase.