"Eles repetem os mesmos erros com frequência. Isso é incomum nesse nível", disse o ex-goleiro no programa da Sky "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".

Nos empates contra o Augsburg (2 a 2) e o Viking Stavanger (3 a 3), o maior campeão alemão enfrentou problemas sobretudo por sofrer gols cedo em ambas as partidas, alguns deles decorrentes de falhas estarrecedoras. Lehmann acredita identificar um padrão. "No ano passado, na Champions League, quando importava, eles também cometeram esses erros que não se pode cometer quando se quer vencer", explicou o ex-goleiro de 56 anos, antes de acrescentar: "Se você defende bem, vence."

Para Lehmann, a origem dos erros é um "problema de comunicação" pelo qual Kompany também teria responsabilidade: "Como treinador, preciso dar o exemplo, porque os jogadores não conversam entre si."

Vincent Kompany, do Bayern de Munique, acima de qualquer questionamento

A crítica é surpreendente. Por um lado, poucos erros foram atribuídos a Kompany desde que assumiu o cargo, no verão europeu de 2024. Por outro, o belga é elogiado justamente por sua comunicação, marcada pela clareza e pela empatia com o elenco. Tanto jogadores quanto dirigentes do clube de Munique já confirmaram isso diversas vezes.

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O retrospecto de Kompany, com dois títulos do Campeonato Alemão conquistados com autoridade, um título da Copa da Alemanha e duas boas campanhas na Champions League (quartas de final e semifinal), também é respeitável. No outono europeu de 2025, o Bayern renovou antecipadamente o contrato do técnico de 40 anos por mais dois anos, até 2029.

Contra o Leipzig, o Bayern quer voltar ao caminho das vitórias neste sábado, antes de enfrentar o Arsenal, finalista da temporada passada, na Champions League. A distância para os líderes da Bundesliga (SC Freiburg e BVB) é atualmente de dois pontos. Na Champions League, por sua vez, o Bayern ainda tem ótimas chances de garantir uma vaga direta nas oitavas de final.