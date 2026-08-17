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Primeiro presente para Mourinho antes de LaLiga: Real Madrid recebe ajuda de fora de Madri

Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Espanha

Qual é a história?

O Espanyol sofreu um duro golpe defensivo antes do confronto com o Real Madrid, depois de confirmada a ausência de seu zagueiro uruguaio Leandro Cabrera na aguardada partida entre as duas equipes, marcada para o próximo sábado, por conta de uma suspensão adiada da temporada passada.

De acordo com o que o Espanyol confirmou, Cabrera começou a cumprir a punição de suspensão que lhe foi aplicada em razão de um episódio ocorrido na partida da equipe contra o Getafe na temporada passada, depois de golpear a tela da tecnologia do árbitro de vídeo auxiliar (VAR) ao fim do jogo, conforme consta no relatório do árbitro, sendo suspenso por 3 partidas.

A ausência de Cabrera no último confronto contra o Levante havia causado estranheza, depois que seu nome apareceu na lista matinal da equipe antes de ser excluído da escalação titular minutos antes do início da partida, sem indícios anteriores de que sofresse de alguma lesão.

O Espanyol esclareceu que o clube recorreu da punição até os últimos momentos, na tentativa de adiar seu cumprimento, mas o recurso não alterou a decisão, fazendo com que o zagueiro uruguaio ficasse de fora da partida contra o Levante, na qual o Espanyol conquistou sua primeira vitória no Campeonato Espanhol, além de que ficará ausente, a menos que ocorram surpresas, do próximo confronto contra o Real Madrid.

Diante do Levante, o técnico Manolo apostou em Riedel ao lado de Unai Núñez na dupla de zaga, e ambos apresentaram um bom desempenho, beneficiados pelo fato de o ataque do Levante não representar um perigo real ao gol de Dmitrović. No entanto, o próximo teste do Espanyol será completamente diferente, diante da força ofensiva do Real Madrid.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

A importância da ausência de Cabrera diante do Real Madrid se multiplica, tendo em vista que a equipe merengue possui uma linha de ataque comandada por Kylian Mbappé, enquanto o zagueiro uruguaio representa um dos principais elementos de experiência na defesa do Espanyol, tendo disputado diversos confrontos diante de equipes de ponta.

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