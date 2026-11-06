Primeiro passo rumo ao sonho: Nadal está perto de suceder Florentino Pérez?

O nome da lenda do tênis espanhol Rafael Nadal já não está distante do cenário administrativo do Real Madrid, depois que o clube lhe abriu uma nova porta que poderá conduzi-lo um dia ao cargo de presidente, como sucessor de Florentino Pérez. A entrada no conselho administrativo não parece ser apenas uma homenagem a um dos maiores ícones do esporte espanhol, mas pode representar o início de um caminho rumo a um futuro maior dentro do clube merengue.

O Real Madrid anunciou, no dia 4 de novembro, a indicação de Nadal para integrar o conselho administrativo, decisão que será submetida à Assembleia Geral de sócios para ratificação, durante a reunião marcada para o dia 21 de novembro, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

E, embora esse passo não signifique necessariamente que Nadal será o sucessor de Pérez, ele lhe concede uma oportunidade importante de conhecer de perto os mecanismos de gestão do clube e de adquirir a experiência necessária no trabalho administrativo, em meio a um claro sigilo acerca de suas ambições futuras, seja nos bastidores do Real Madrid ou entre pessoas próximas a ele.

Nadal reúne diversos atributos que o tornam um nome atraente para o futuro da presidência do clube, a começar por sua popularidade mundial e seu grande status esportivo, depois de ter conquistado 22 títulos nos quatro grandes torneios, além de duas medalhas de ouro olímpicas. Além disso, seu vínculo histórico com o Real Madrid, e o respeito e a admiração que desperta dentro e fora da Espanha, conferem ao clube um grande ganho simbólico e midiático.

Próximas partidas VAL La Liga 15:00 RMA

Nadal afirmou que sua presença no conselho administrativo lhe permitirá conhecer de forma mais aprofundada o modo de trabalho do clube e participar de sua gestão, enquanto o Real Madrid apontou, em seu comunicado, que seu espírito competitivo, seu comprometimento e seu respeito pelos adversários foram alguns dos principais motivos por trás de sua indicação.

De acordo com pessoas próximas à lenda do tênis, ele não enxerga esse passo como um cargo honorário, mas deseja oferecer uma contribuição real e aproveitar sua experiência esportiva a serviço do clube, conforme informou o jornal "Marca".

Quais são os requisitos exigidos para a presidência do Real Madrid?

O artigo 40 do estatuto do Real Madrid define um conjunto de requisitos que devem ser preenchidos pelos candidatos aos cargos administrativos. Quem quiser se candidatar ao cargo de presidente precisa ser sócio do clube por 20 anos consecutivos, contra 15 anos para o cargo de vice-presidente e 10 anos para os demais membros do conselho administrativo.

As normas também exigem a apresentação de uma garantia bancária de valor não inferior a 15% das despesas previstas no orçamento do clube, devendo ela ser respaldada pelos bens pessoais dos membros do conselho administrativo.

Nadal possui uma condição de sócio honorário do Real Madrid desde 2011, sob o número 67778, o que significa que, se sua antiguidade for contada a partir dessa data, ele cumprirá o requisito dos 20 anos de filiação em 2031.

Mas sua entrada no conselho administrativo lhe abre outro caminho possível, pois as normas estabelecem que, em caso de vacância permanente do cargo de presidente, o conselho administrativo escolhe um de seus membros para assumir o posto, com a decisão sendo posteriormente submetida à Assembleia Geral para ratificação, sem que isso signifique a dispensa dos demais requisitos previstos no estatuto.

Nadal não escondeu, no passado, sua admiração pela ideia de presidir o Real Madrid, mas não a colocou entre seus objetivos imediatos. Em entrevista a Ana Pastor no programa El Objetivo, no canal La Sexta, em 2024, ele disse: "Com certeza eu ficaria feliz com isso, mas não está entre meus planos futuros". Suas declarações deixaram a porta aberta a essa possibilidade, sem anunciar um desejo explícito de disputar o cargo.

Em maio de 2026, Nadal negou qualquer ligação com os relatos que falavam sobre a possibilidade de ele apoiar a candidatura de Enrique Riquelme à presidência do Real Madrid, reafirmando seu respeito por Florentino Pérez e seu foco em seus próprios projetos, sem fechar a porta a quaisquer possibilidades futuras.

E, agora, a lenda do tênis tem diante de si uma oportunidade real de iniciar sua experiência administrativa dentro do clube merengue. E, embora não haja indícios confirmados de que ele esteja se preparando para suceder Pérez, sua entrada no conselho administrativo pode representar seus primeiros passos rumo a essa possibilidade, cujos contornos serão determinados por sua experiência administrativa, por suas ambições futuras e pelo grau em que cumprir os requisitos de candidatura.