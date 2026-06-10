Primeiro comentário de Trump sobre a crise dos vistos para a Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou hoje, quarta-feira, pela primeira vez sobre a polêmica relacionada aos vistos de entrada nos Estados Unidos para assistir ou participar das competições da Copa do Mundo de 2026.

Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump recebeu uma pergunta sobre as crescentes preocupações com a dificuldade de obter vistos de entrada nos Estados Unidos e respondeu: “Estamos trabalhando muito de perto para garantir que apenas as pessoas certas entrem em nosso país”.

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O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar nos Estados Unidos ao chegar ao aeroporto de Miami vindo de Istambul, na Turquia.

As autoridades americanas de alfândega e proteção de fronteiras informaram que ele “não estava qualificado para entrar devido a preocupações relacionadas à verificação de segurança”, o que levou à sua exclusão da lista de árbitros da Copa do Mundo.

Artan se tornaria o primeiro árbitro somali na história da Copa do Mundo e havia recebido o prêmio de melhor árbitro africano em 2025.

O incidente gerou indignação generalizada, e o governo somali expressou seu “profundo pesar”, enquanto a FIFA confirmou que Artan não poderá participar do torneio.

Isso ocorre em um contexto de crescentes temores de que as políticas rigorosas do governo americano em relação à imigração e à segurança possam afetar negativamente a Copa do Mundo de 2026.