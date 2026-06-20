Primeiro comentário de Khedira sobre o retorno ao Real Madrid

O técnico português José Mourinho escolheu o ex-jogador da seleção alemã Sami Khedira para integrar sua comissão técnica, em preparação para seu aguardado retorno ao Real Madrid — uma decisão que reaviva as lembranças da era de conquistas que uniu a dupla na capital espanhola.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, já foi fechado um acordo para a integração de Khedira à comissão técnica do clube real, mas o anúncio oficial ainda não foi feito, o que levou o ex-jogador a evitar comentar diretamente sobre o acordo.

Quando o jornal o entrevistou na sede da Federação Alemã de Futebol em Nova York — que será a sede oficial da seleção alemã durante a Copa do Mundo de 2026 —, Khedira limitou-se a dizer uma frase expressiva: “Viva o Real Madrid. Viva o Real Madrid, sempre”, em uma clara referência à possibilidade de assinar com o clube.

Se essa negociação se concretizar, esta será a segunda passagem de Khedira pelo Real Madrid, após uma carreira brilhante como jogador que se estendeu do verão de 2010 — a primeira temporada de Mourinho no Bernabéu — até 2015, a última temporada de Carlo Ancelotti.

Durante esse período, Khedira deixou uma marca clara na história do clube real, tendo sido titular na final da “La Décima” (o décimo título do clube na Liga dos Campeões) contra o Atlético de Madrid, em Lisboa, em 2014, e contribuído para a vitória histórica do Real Madrid, tão esperada por mais de uma década.

O retorno de Khedira ao Real Madrid, desta vez como membro da comissão técnica, é um passo lógico em sua carreira após se aposentar como jogador, especialmente porque ele mantém uma relação sólida com Mourinho, que teve um papel importante em seu desenvolvimento durante seus primeiros anos no Bernabéu.

Espera-se que o Real Madrid anuncie oficialmente a formação da nova comissão técnica liderada por Mourinho nos próximos dias, após o término da participação das seleções na Copa do Mundo, quando é provável que a comissão técnica inclua outros nomes próximos ao técnico português.