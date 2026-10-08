A Federação Saudita de Futebol revelou a verdade sobre os rumores que circulam a respeito da demissão do grego Georgios Donis, técnico da seleção principal, do cargo, antes da Copa da Ásia 2027.

Relatos da imprensa haviam confirmado que a Federação Saudita decidiu demitir Donis e chegou a um acordo com o espanhol Roberto Martínez para comandar a Arábia Saudita no próximo período, três meses antes do início do torneio asiático.

A Federação Saudita de Futebol publicou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", um comunicado no qual negou qualquer intenção de demitir Donis, afirmando que ele seguirá no cargo durante o próximo período.

Dizia o comunicado: "Em referência ao que vem circulando na mídia a respeito do técnico da seleção nacional principal, o senhor Georgios Donis, a Federação Saudita de Futebol gostaria de confirmar que o treinador continua com a seleção, e não existe qualquer decisão relacionada à mudança da comissão técnica conforme o que foi divulgado".

E concluiu: "A Federação Saudita de Futebol convoca todos os veículos de imprensa a buscar precisão e a obter as informações de suas fontes oficiais".

Donis havia alcançado um sucesso notável com a seleção saudita, após conduzi-la a seu primeiro título em 23 anos, com a conquista da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Khaleeji 27".

Por conta desse grande sucesso, a torcida saudita manifestou sua rejeição à ideia de demitir o treinador grego do cargo e exigiu sua permanência por um período adicional, especialmente com a proximidade da Copa da Ásia 2027.

Vale lembrar que a décima nona edição da Copa da Ásia será realizada na Arábia Saudita, mais precisamente em Riade, Jidá e Khobar, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo ano.

A seleção saudita busca a conquista do torneio asiático pela quarta vez em sua história, e a primeira após uma longa ausência de 30 anos, desde a última vez em que o venceu, em 1996.