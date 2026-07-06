Primeira resposta oficial de Infantino à crise envolvendo Balugon

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), respondeu às acusações de violação das regras que lhe foram dirigidas, em decorrência da decisão de permitir que o atacante americano Folarin Balogun participasse da partida contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apesar de ter sido expulso na partida anterior.

Isso ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou ter entrado em contato com Infantino, exigindo uma revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante da seleção americana Folarin Balogun, afirmando que a jogada não merecia a expulsão e que a seleção americana deveria disputar as fases eliminatórias com todos os seus astros.

Infantino afirmou, em declarações divulgadas por meio de um comunicado oficial da Federação Internacional de Futebol: “Tomei conhecimento dos comentários públicos sobre a decisão da Comissão Disciplinar Independente da FIFA relativa à suspensão de Folarin Balogun e gostaria de reafirmar um princípio fundamental da governança da FIFA”.

Ele acrescentou: “Os órgãos judiciais da FIFA são independentes. Eles atuam de forma autônoma, aplicam o Código Disciplinar da FIFA e decidem os casos com base nos regulamentos vigentes e nos fatos concretos que lhes são apresentados. Sua independência é essencial para a credibilidade e a integridade do futebol e deve ser sempre respeitada”.

E continuou: “Sim, discuto regularmente questões relacionadas à Copa do Mundo com o presidente dos Estados Unidos e, a esse respeito, recebi de fato uma ligação do presidente Donald Trump, da mesma forma que recebo ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais, partes interessadas do futebol e executivos de empresas de todo o mundo sobre diversos assuntos. Durante nossa conversa, deixei claro que há processos legais em andamento que envolvem os órgãos judiciais independentes da FIFA, e que o caso será julgado no momento oportuno pelas instâncias competentes. É assim que funciona o sistema da FIFA, e esse é um princípio ao qual sempre me aterei”.

E continuou: “Eu leio as decisões da Comissão de Disciplina da FIFA assim que são divulgadas. Às vezes, fico surpreso com elas. Às vezes, concordo com elas; outras vezes, discordo.”

E concluiu: “Mas o que sempre faço é respeitar essas decisões e a autonomia dos órgãos que as tomam. Quer gostemos ou não da decisão pessoalmente, isso não importa. É o respeito às instituições independentes e ao Estado de Direito que protege a integridade de nossas competições e a credibilidade da FIFA em todos os momentos”.



