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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Primeira resposta oficial de Infantino à crise envolvendo Balugon

F. Balogun
Estados Unidos da América
Bélgica
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O reconhecimento da interferência de Trump

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), respondeu às acusações de violação das regras que lhe foram dirigidas, em decorrência da decisão de permitir que o atacante americano Folarin Balogun participasse da partida contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apesar de ter sido expulso na partida anterior.

Isso ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou ter entrado em contato com Infantino, exigindo uma revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante da seleção americana Folarin Balogun, afirmando que a jogada não merecia a expulsão e que a seleção americana deveria disputar as fases eliminatórias com todos os seus astros.

Infantino afirmou, em declarações divulgadas por meio de um comunicado oficial da Federação Internacional de Futebol: “Tomei conhecimento dos comentários públicos sobre a decisão da Comissão Disciplinar Independente da FIFA relativa à suspensão de Folarin Balogun e gostaria de reafirmar um princípio fundamental da governança da FIFA”.

Ele acrescentou: “Os órgãos judiciais da FIFA são independentes. Eles atuam de forma autônoma, aplicam o Código Disciplinar da FIFA e decidem os casos com base nos regulamentos vigentes e nos fatos concretos que lhes são apresentados. Sua independência é essencial para a credibilidade e a integridade do futebol e deve ser sempre respeitada”.

E continuou: “Sim, discuto regularmente questões relacionadas à Copa do Mundo com o presidente dos Estados Unidos e, a esse respeito, recebi de fato uma ligação do presidente Donald Trump, da mesma forma que recebo ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais, partes interessadas do futebol e executivos de empresas de todo o mundo sobre diversos assuntos. Durante nossa conversa, deixei claro que há processos legais em andamento que envolvem os órgãos judiciais independentes da FIFA, e que o caso será julgado no momento oportuno pelas instâncias competentes. É assim que funciona o sistema da FIFA, e esse é um princípio ao qual sempre me aterei”.

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E continuou: “Eu leio as decisões da Comissão de Disciplina da FIFA assim que são divulgadas. Às vezes, fico surpreso com elas. Às vezes, concordo com elas; outras vezes, discordo.”

E concluiu: “Mas o que sempre faço é respeitar essas decisões e a autonomia dos órgãos que as tomam. Quer gostemos ou não da decisão pessoalmente, isso não importa. É o respeito às instituições independentes e ao Estado de Direito que protege a integridade de nossas competições e a credibilidade da FIFA em todos os momentos”.

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