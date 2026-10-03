O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, surpreendeu com a escalação de um jogador do Al-Hilal, durante o confronto diante do Catar na Copa do Golfo "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a do Catar, neste sábado, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, nas semifinais do torneio do Golfo.

Donis anunciou a escalação titular da Arábia Saudita, que trouxe uma grande surpresa, com a exclusão de Mohammed Abu Al-Shamat, após ele ter participado de todos os jogos da seleção saudita na fase de grupos.

O curioso é que o treinador grego não recorreu a Nawaf Boushal, que às vezes atuava na posição de lateral-direito, mas sim a Mohammed Mahzari, lateral do Al-Hilal, apesar de este não ter participado de nenhuma partida na fase de grupos.

Esta será a primeira partida oficial de Mahzari pela seleção da Arábia Saudita, após as atuações de destaque que apresentou pelo Al-Hilal desde que chegou ao clube, vindo do Al-Taawoun, durante a última janela de transferências de verão.

Donis também decidiu manter Hassan Tambakti no banco de reservas, apostando na dupla Abdulelah Al-Amri e Jihad Zekri na zaga, e, ao lado deles, Mutaib Al-Harbi na posição de lateral-esquerdo.

No ataque, Firas Al-Buraikan será quem comandará a seleção da Arábia Saudita no lugar de Abdullah Al-Hamdan, com o apoio do trio Sultan Mandash, Saleh Abu Al-Shamat e Hamam Al-Hammami.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita conquistou 100% de aproveitamento no Grupo 1, enquanto a seleção do Catar somou 7 pontos, com os quais ficou em segundo lugar no Grupo 2, atrás da seleção dos Emirados Árabes Unidos pelo saldo de gols.

Vale destacar que o vencedor da partida entre Arábia Saudita e Catar enfrentará o classificado do outro jogo entre Emirados Árabes Unidos e Omã, na final do Golfo 27, na próxima terça-feira.

A escalação da seleção da Arábia Saudita ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Mohammed Mahzari - Jihad Zekri - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Meio-campo: Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari - Saleh Abu Al-Shamat

Ataque: Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Hamam Al-Hammami