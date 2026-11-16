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A goleada por cinco gols não foi apenas uma surpresa em Berlim. O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, havia sugerido esse cenário antes do início da partida, em uma declaração que a emissora ARD lhe mostrou novamente após o apito final, e descobriu que sua previsão se concretizou ao pé da letra. A seleção alemã aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre a Holanda, na última rodada de seus jogos internacionais neste ano, garantiu a liderança do Grupo 2 e se classificou para as quartas de final da Liga das Nações.

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Após a partida, a emissora ARD recebeu Klopp para uma entrevista na televisão, e a apresentadora Esther Sedlaczek chamou sua atenção para uma declaração que ele havia dado antes do jogo, quando disse: "Na melhor das hipóteses, faremos cinco gols", conforme relatou o jornal Bild depois da partida. Klopp pareceu surpreso ao ouvir a declaração novamente e respondeu com uma pergunta: "Eu disse isso?". Em seguida, a emissora exibiu um trecho da entrevista concedida antes do jogo, para que ele mesmo confirmasse suas palavras.

Antes do confronto, o treinador alemão havia dito, em tom de desejo: "Temos uma boa sensação, mas não sabemos o que vai acontecer. No cenário ideal, faremos cinco gols neles, mas marcar um único gol já será difícil o suficiente". O sorteio das quartas de final da Liga das Nações está marcado para a próxima sexta-feira, depois que a seleção alemã encerrou seus jogos no ano com uma vitória histórica sobre a vizinha Holanda, construída de tal forma que a previsão de Klopp quase pareceu um roteiro escrito de antemão.

"A Alemanha não se livrou de todos os seus problemas"

Sobre o andamento da partida, Jürgen Klopp não escondeu sua admiração pela seleção alemã e por seus jogadores, mas não considerou a vitória uma prova de que a equipe se livrou de todos os seus problemas.

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Em declarações à ARD após a partida, Klopp afirmou que se apaixonou pela seleção alemã desde que assumiu o cargo, apesar da imagem que cercava a equipe anteriormente, e explicou: "No verão, dava a sensação de que o novo técnico precisaria beber muito para conseguir gostar de assistir à seleção alemã. Mas eu cheguei lá e me apaixonei à primeira vista".

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O treinador alemão acrescentou: "São jogadores fantásticos de futebol e personalidades especiais. Mas a forma como os outros os viam de fora não era essa". A seleção alemã havia se despedido da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México nos 16 avos de final, após perder para o Paraguai, o que resultou na saída do técnico anterior, Julian Nagelsmann, do cargo. Klopp conseguiu levar a seleção à liderança de seu grupo e à classificação para as quartas de final da Liga das Nações, com a possibilidade de enfrentar a Espanha, campeã mundial, ou a Bélgica.

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Sobre a próxima etapa, Klopp disse: "Já estou animado com ela", mas se recusou a encarar a grande vitória como prova de que todos os problemas acabaram, acrescentando: "Claro que seria ridículo pensar que já resolvemos todos os problemas".

O treinador elogiou o desempenho ofensivo ao afirmar: "Se conseguirmos fazer os grandes talentos deslancharem, jogar contra nós não será nada divertido", e destacou que os próprios jogadores ainda se surpreendem com o que apresentam em campo. Klopp encerrou sua fala ressaltando que a seleção elevou o nível de expectativas sobre si mesma após essa atuação, o que coloca uma responsabilidade extra sobre os jogadores para continuar apresentando um bom nível na próxima etapa.

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