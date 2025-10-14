Copa do Mundo - D Los Angeles Stadium

A partida entre os EUA e o Paraguai começa no dia 13 de junho de 2026, às 02h00 GMT e às 21h00 EST.

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O pontapé inicial em Los Angeles não poderia ser mais importante para duas equipes que desejam se firmar em um grupo altamente disputado. Sob intensa pressão interna, o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, precisa provar que seu sistema de alta pressão e ataques verticais também pode ter sucesso no cenário mundial, apesar das grandes expectativas da torcida local. Eles enfrentam um Paraguai implacável e endurecido pela batalha, liderado pelo gênio tático Gustavo Alfaro – que transformou de forma notável a seleção sul-americana em uma potência defensiva que prioriza a intensidade e os jogos sem sofrer gols acima de tudo. Com um público barulhento e cheio de expectativas no ultramoderno Los Angeles Stadium, este jogo tem todos os ingredientes para se tornar um clássico instantâneo da Copa do Mundo. Com gigantes do torneio como a Turquia e uma Austrália muito enérgica à espreita no Grupo D, um tropeço na primeira rodada poderia ser catastrófico. Para os Estados Unidos, esta é uma oportunidade de confirmar seu crescimento esportivo em casa, deixar para trás uma década de crise de identidade e mostrar sua evolução técnica no grande palco. Para o Paraguai, é a consagração emocional de uma ausência desgastante de 16 anos dos holofotes do futebol, com um retorno ao torneio mundial pela primeira vez desde seu desempenho histórico em 2010. Enquanto os holofotes iluminam o campo, a imensa pressão de um jogo em casa transformará essa arena em uma panela de pressão, onde a resistência tática e a capacidade de romper um bloco defensivo obstinado determinarão, em grande parte, quem levará os preciosos três pontos.

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O caminho para a Copa do Mundo de 2026

O caminho dos Estados Unidos para uma Copa do Mundo em casa

Como coorganizadora deste torneio histórico com 48 equipes, juntamente com o México e o Canadá, a seleção masculina dos Estados Unidos dispensou completamente as exaustivas eliminatórias regionais. Em vez de passar por um ciclo de qualificação da CONCACAF com várias rodadas, a seleção americana garantiu automaticamente uma vaga no torneio no momento em que a candidatura conjunta da América do Norte foi ratificada pela FIFA.

A ausência das tradicionais e cruciais partidas de qualificação, no entanto, representou um desafio único: como formar um elenco pronto para o torneio que tivesse sido moldado exclusivamente em amistosos e torneios continentais? A pressão para ter um bom desempenho em casa acabou levando a uma mudança organizacional radical, culminando na tão comentada nomeação do técnico Mauricio Pochettino. Pochettino recebeu a tarefa de transformar uma geração de ouro de talentos individuais da Europa em uma equipe coesa e aproveitou a preparação para o torneio para testar a seleção contra adversários de ponta de todo o mundo. Sem a segurança de uma tabela de classificação, cada partida preparatória tornou-se uma prova sob alta pressão, destinada a preparar essa jovem equipe para a pressão sem precedentes das expectativas do público local quando finalmente entrassem em campo em Los Angeles.

A aula magistral de qualificação do Paraguai

Em nítido contraste com isso, a Albirroja chegou à final da Copa do Mundo de 2026 ao sobreviver à batalha de desgaste definitiva: a famosa e implacável tabela de classificação da CONMEBOL com sistema de todos contra todos. Após uma dolorosa ausência de 16 anos no cenário mundial, que remonta à sua histórica classificação para as quartas de final em 2010, o Paraguai quebrou a maldição do torneio não com ataques extravagantes, mas ao realizar uma prova de fogo defensiva, sofrendo apenas 10 gols em 18 intensas jornadas de jogo.

O verdadeiro catalisador dessa rápida reviravolta foi a contratação, em agosto de 2024, do gênio tático Gustavo Alfaro. Ele herdou uma equipe que havia enfrentado sérias dificuldades na fase inicial das eliminatórias sul-americanas, mas o técnico argentino usou a psicologia e o orgulho nacional como armas e, de maneira famosa, incentivou seus jogadores a redescobrirem a histórica “garra” há muito associada ao futebol paraguaio.Sob sua liderança, o Paraguai protagonizou uma ascensão lendária na tabela, com uma sequência de nove jogos sem derrota, incluindo vitórias históricas e impressionantes sobre as potências continentais Brasil, Argentina e Uruguai. Ao transformar sua área defensiva em uma muralha totalmente impenetrável, a equipe de Alfaro conseguiu superar com segurança a emocionante fase final do ciclo de qualificação. Eles conquistaram a última vaga automática da CONMEBOL e, com isso, selaram um retorno emocionante e duramente conquistado ao palco máximo do futebol internacional.

Notícias da equipe EUA x Paraguai

Notícias da seleção dos EUA

O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, montou um elenco altamente competitivo de 26 jogadores para este torneio histórico em casa, buscando deliberadamente um equilíbrio ao convocar oito estrelas da MLS ao lado do núcleo de sua “geração de ouro” europeia. Apesar de um ciclo de preparação exigente, no qual foi necessário forjar uma identidade pronta para o torneio sem a segurança de partidas de qualificação competitivas, a equipe parece muito focada na reta final para a partida de estreia em Los Angeles.

O carismático ponta Christian Pulisic chega ao torneio com a experiência adquirida no AC Milan e tem garantida a titularidade na ala esquerda, enquanto Folarin Balogun, do Mônaco, e Ricardo Pepi, do PSV, disputam a vaga de atacante. No meio-campo, o motor da Juventus, Weston McKennie, e o capitão do Bournemouth, Tyler Adams, retornam para formar a espinha dorsal. A grande novidade na defesa gira em torno do veterano de 38 anos Tim Ream, do Charlotte FC; se o zagueiro central jogar contra o Paraguai, ele se tornará oficialmente o jogador mais velho a representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo masculina da FIFA.

Notícias da seleção do Paraguai

A Albirroja chega à Califórnia com um elenco coeso e grande continuidade na defesa, após a maratona exaustiva de 18 partidas nas eliminatórias da CONMEBOL. O mestre da tática Gustavo Alfaro montou sua seleção de 26 jogadores sem problemas significativos de lesões e confia plenamente em um grupo de jogadores que se caracteriza por um estilo de jogo robusto e físico, que se encaixa perfeitamente em seus exigentes princípios defensivos.

A seleção conta com jogadores de ponta da Premier League nas laterais, com o criativo Julio Enciso, do Brighton, e o intenso ponta Miguel Almirón, do Newcastle, que garantem transições verticais explosivas no contra-ataque. A verdadeira base do sistema de Alfaro, no entanto, está na espinha dorsal defensiva. O capitão Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Omar Alderete devem liderar uma defesa sólida que sofreu apenas dez gols durante as eliminatórias, enquanto o excelente meio-campista box-to-box Damián Bobadilla, do São Paulo, deve começar no meio-campo ao lado do discreto volante Andrés Cubas.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

Nomeado com a missão explícita de transformar a USMNT em uma equipe capaz de competir em casa com as melhores do mundo, Mauricio Pochettino traz um pedigree de classe mundial para o banco de reservas americano. O técnico argentino é conhecido por sua filosofia exigente e física, baseada em um contra-ataque agressivo, uma estrutura defensiva sólida e transições verticais fluidas a partir da defesa.

Pochettino utiliza uma formação versátil 4-2-3-1 ou 4-3-3 e exige dedicação física absoluta de seus jogadores. Ele permite que seus laterais subam com tudo e utiliza uma linha defensiva alta para reduzir o campo de jogo. Seu principal desafio tático durante esta Copa do Mundo será encontrar o equilíbrio perfeito entre o talento ofensivo em ritmo acelerado e a manutenção da segurança defensiva contra adversários cínicos e que jogam no contra-ataque, que querem explorar os espaços deixados pelas linhas americanas que se sobreponham.

Gustavo Alfaro (Paraguai)

Gustavo Alfaro, uma figura lendária no futebol sul-americano, construiu uma reputação incontestável como o arquiteto defensivo definitivo e motivador magistral no futebol internacional. Depois de ter comandado o Equador na Copa do Mundo de 2022, Alfaro promoveu uma reviravolta espetacular em Assunção, apoiando-se fortemente em um profundo condicionamento psicológico, na identidade nacional histórica e em um pragmatismo tático absoluto.

Alfaro prefere um esquema defensivo robusto e muito físico, no formato 4-3-3 ou 4-4-2, que bloqueia completamente os espaços centrais. Suas equipes são treinadas para se posicionarem em um bloco incrivelmente disciplinado e sincronizado, de médio a baixo, e não hesitam em abrir mão da posse de bola para neutralizar os craques do adversário. Alfaro minimiza os riscos operacionais em sua própria área defensiva e confia em uma dupla de zagueiros centrais dominante para controlar a grande área, antes de aproveitar as fases de transição nas reiniciadas ou utilizar alas diretos e explosivos no contra-ataque para marcar gols decisivos.

Duelos importantes na partida entre EUA e Paraguai

Christian Pulisic x Gustavo Gómez: O confronto de ponta indiscutível deste confronto no Grupo D. Pulisic inicia o torneio como o ícone indiscutível da seleção americana e irá recuar pela ala esquerda para criar superioridade numérica e explorar os espaços intermédios. Nesse processo, ele vai se deparar diretamente com uma muralha liderada pelo experiente capitão paraguaio Gustavo Gómez. O zagueiro central do Palmeiras é um verdadeiro titã em sistemas com bloco baixo; sua força física, capacidade de recuo e domínio aéreo de elite significam que Pulisic terá que confiar em jogadas combinadas rápidas e complexas, em vez de ações individuais bruscas, para desmontar a defesa.

Antonee Robinson x Miguel Almirón: Um duelo tático fascinante entre dois jogadores que estão totalmente familiarizados com as exigências físicas das transições em alto nível. As investidas implacáveis de Robinson pela ala esquerda são fundamentais para a amplitude ofensiva de Pochettino, mas seu posicionamento será duramente testado por Miguel Almirón, do Newcastle. Almirón, que atua no lado direito da linha de transição do Paraguai, possui uma velocidade de recuo devastadora e alta intensidade de trabalho. Robinson precisa ponderar cuidadosamente seus sprints para frente, pois qualquer perda de bola desnecessária exporia imediatamente a defesa da seleção americana aos sprints verticais letais de Almirón nos contra-ataques.

Weston McKennie x Diego Gómez: O campo de batalha pela supremacia no meio-campo. McKennie é o motor físico, a presença aérea do meio-campista box-to-box e responsável pelas jogadas de profundidade do meio-campo americano. Ele enfrenta diretamente a estrela em ascensão do Brighton, Diego Gómez. O jovem meio-campista central paraguaio é o coração tático do meio-campo de Alfaro e combina excelente marcação defensiva com resistência excepcional à pressão. Qualquer que seja o jogador que consiga vencer as disputas pela segunda bola e ditar o ritmo da distribuição de bola, dará ao seu país uma enorme vantagem tática.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

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