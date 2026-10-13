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Todos os indícios apontam que a punição será de pelo menos duas partidas

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Foi adiado o anúncio da punição esperada contra o brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, após sua expulsão no duelo com o Villarreal, no último sábado, na expectativa da decisão do Comitê de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol sobre o episódio.

Segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo" nesta terça-feira, a reunião do comitê não se limitará ao caso de Vinícius, já que também analisará os desdobramentos da suspensão da partida entre Rayo Vallecano e Athletic Bilbao, incluindo a definição sobre a conclusão do jogo e as possíveis punições disciplinares contra o clube madrilenho.

Apesar de as decisões sobre punições serem habitualmente divulgadas na quarta-feira, o anúncio foi adiado desta vez por mais 24 horas, em razão do prazo legal concedido às partes envolvidas para apresentarem suas defesas e contestações, conforme o artigo 24 do código disciplinar.

O artigo prevê a concessão às partes de um prazo que se encerra às 14h do segundo dia útil seguinte à partida, para a apresentação de observações e contestações ao órgão disciplinar competente. E como a segunda-feira foi feriado oficial na Espanha, por ocasião do Dia Nacional, a quarta-feira representa o segundo dia útil, o que faz das 14h o prazo final para a apresentação das alegações.

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Diante disso, o Real Madrid e Vinícius, ao lado das demais partes envolvidas, têm prazo até o meio-dia de quarta-feira para apresentar suas defesas a respeito da expulsão do jogador brasileiro e do cartão amarelo recebido por Konaté.

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Assim, a decisão final sobre a punição ao astro do Real Madrid é esperada para quinta-feira, ainda que possa ser anunciada no fim da quarta-feira.

Não parece haver necessidade de pressa na divulgação da decisão, já que a próxima rodada começa na sexta-feira, enquanto o Real Madrid joga no domingo, em casa, contra o Sevilla.

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Suspensão de pelo menos dois jogos e possibilidade de agravamento da punição

Quanto à possível punição a Vinícius, a reportagem indica que a suspensão pode partir de dois jogos, sendo um pela expulsão e outro pela reação do jogador em relação ao árbitro após a exibição do cartão vermelho, sem descartar a imposição de uma pena mais severa diante do que consta na súmula do árbitro da partida.

Caso Vinícius seja punido com dois jogos de suspensão, ele ficará ausente das partidas do Real Madrid contra Sevilla e Barcelona, respectivamente.

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O árbitro relatou em sua súmula que, após a expulsão de Vinícius, e com ele ainda dentro do campo de jogo, o jogador seguiu protestando contra sua decisão em voz alta e dirigiu-se à área em que o árbitro estava de forma agressiva, o que obrigou seus companheiros a segurá-lo e acalmá-lo. Acrescentou que não conseguiu identificar nenhuma expressão específica dita pelo jogador.

A redação da súmula do árbitro ganha grande importância na definição da punição, já que o artigo 27 do código disciplinar estabelece que as decisões arbitrais relativas aos fatos ligados à partida são consideradas válidas e legítimas, a menos que se comprove a existência de erro material evidente.

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Portanto, a punição final a Vinícius permanece dependente da decisão do Comitê de Disciplina após o encerramento do prazo legal e a análise de todas as defesas apresentadas, entre possibilidades que variam da suspensão por dois jogos ao agravamento da pena, conforme a avaliação do comitê sobre o que aconteceu após a expulsão.