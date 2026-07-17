Previsão da final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina: tudo o que você precisa saber

Espanha x Argentina: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Final New York/New Jersey Stadium

Espanha x Argentina terá início no domingo, 19 de julho de 2026, às 19h GMT / 15h EST / 21h SAST.

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Gigantes se enfrentam na grande final em Nova Jersey

Um verdadeiro clássico entre gerações toma o centro do palco na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, quando a Espanha, campeã europeia, enfrenta a Argentina, atual campeã mundial, em East Rutherford. Luis de la Fuente comandou uma La Roja imponente e estruturalmente impecável, que dominou o torneio, sem nunca ficar atrás no placar por um único minuto em sua trajetória até a final. Sua disciplina tática ficou em evidência na vitória tranquila por 2 a 0 sobre a França na semifinal.

No caminho da Espanha está a implacável seleção argentina de Lionel Scaloni, determinada a se tornar a primeira nação, desde o Brasil em 1962, a conquistar dois títulos consecutivos da Copa do Mundo. Ao contrário de seus adversários, a Albiceleste passou por verdadeiras provações para chegar até aqui, protagonizando reviravoltas dramáticas no final das partidas e sobrevivendo a disputas na prorrogação — mais recentemente, virando o jogo na semifinal contra a Inglaterra com gols no final de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, garantindo a vitória por 2 a 1.

Como a La Roja e a Albiceleste chegaram até aqui

A campanha da Espanha foi construída sobre uma base defensiva sólida como ferro, mantendo a impressionante marca de seis jogos sem sofrer gols em sete partidas e levando apenas um gol em todo o torneio (na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final). Depois de passar com facilidade pela fase de grupos, a La Roja eliminou a Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final e venceu Portugal por 1 a 0 nas quartas de final, antes de neutralizar Kylian Mbappé e a França nas semifinais para garantir sua vaga.

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A trajetória da Argentina tem sido uma prova de pura garra. Após uma fase de grupos perfeita, a equipe foi para a prorrogação contra Cabo Verde, esteve perdendo por dois gols para o Egito a 10 minutos do fim e sobreviveu a uma disputa de pênaltis contra a Suíça. Nas semifinais contra a Inglaterra, esteve perdendo até os 85 minutos, quando a genialidade criativa de Lionel Messi resultou em dois gols em rápida sucessão, garantindo sua vaga na grande final de domingo.

Três confrontos decisivos que podem definir a final

Lamine Yamal x Lionel Messi (A narrativa geracional)

Embora não se enfrentem diretamente, o destino final do troféu repousa sobre os ombros dos dois. Aos 39 anos, Messi está disputando sua última partida em uma Copa do Mundo e tem sido o melhor jogador do torneio, com oito gols e quatro assistências. Por outro lado, Yamal, de 19 anos, representa o futuro. Embora o adolescente tenha marcado apenas um gol e dado uma assistência neste verão, sua agilidade e perigo pela ala direita continuam sendo a arma mais explosiva da Espanha.

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Rodri x Enzo Fernández (A sala de máquinas do meio-campo)

Esse confronto no meio-campo vai ditar o ritmo da partida. Rodri tem estado em sua melhor forma, ancorando o meio-campo da Espanha, sufocando os contra-ataques adversários e ditando as transições de posse de bola. Ele terá a tarefa de marcar Enzo Fernández, que se destacou pela Argentina com dois gols neste torneio. Fernández busca constantemente explorar espaços fora da área, principalmente ao receber passes de recorte de Messi, o que torna a percepção espacial de Rodri fundamental.

Mikel Oyarzabal x Cristian Romero e Lisandro Martínez (O duelo físico)

Mikel Oyarzabal, que tem cinco gols e uma assistência, liderará o ataque da La Roja. Atuando no centro, ele enfrentará uma dupla de zagueiros centrais altamente agressiva e física, formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez. A dupla argentina nunca recua diante de um duelo, e sua capacidade de neutralizar o atacante espanhol sem perder a disciplina será crucial para impedir que os atacantes pelas pontas da Espanha explorem os meios-espaços.

Escalações prováveis

Luis de la Fuente conta com um elenco totalmente apto para escalar, o que significa que seu time titular estrutural permanece intacto, comandado por Aymeric Laporte e Pau Cubarsí na zaga.

Pela Argentina, Lionel Scaloni conta com o elenco completo. Sua principal decisão tática está no ataque, onde se espera que Julián Álvarez mantenha a titularidade à frente de Lautaro Martínez devido à sua intensa pressão defensiva, essencial para atrapalhar a construção de jogadas da Espanha a partir da defesa.

Provável escalação da Espanha contra a Argentina

Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Provável escalação da Argentina contra a Espanha

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Notícias das equipes e escalações

A Espanha será comandada por Luis de la Fuente nesta final. Não foram confirmadas lesões ou suspensões, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas à medida que o início da partida se aproximar.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também ainda não confirmou sua escalação inicial. Não há relatos de lesões ou suspensões nas informações disponíveis. Novas atualizações serão divulgadas à medida que a final se aproxima.

Desempenho

A Espanha venceu todas as suas cinco partidas nesta Copa do Mundo sem perder nenhum ponto. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a França nas semifinais, em 14 de julho. No início da fase eliminatória, a equipe derrotou a Bélgica por 2 a 1 e Portugal por 1 a 0, além de ter registrado uma vitória por 3 a 0 sobre a Áustria. Seu único resultado fora de casa nos últimos cinco jogos foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai. Nessas cinco partidas, a Espanha marcou sete gols e sofreu um, mantendo o gol invicto em várias ocasiões ao longo do caminho.

A Argentina também venceu todas as suas cinco partidas na Copa do Mundo. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas semifinais, em 15 de julho, com gols no final da partida de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, que completaram a virada. Antes disso, derrotou a Suíça por 3 a 1 e registrou duas vitórias consecutivas por 3 a 2 contra o Egito e Cabo Verde. A equipe de Scaloni marcou 12 gols nos últimos cinco jogos e sofreu cinco, tornando-se o ataque mais prolífico do torneio antes da final.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre Espanha e Argentina nos dados disponíveis foi um amistoso em 27 de março de 2018, quando a Espanha venceu por 6 a 1. Antes disso, a Argentina derrotou a Espanha por 4 a 1 em um amistoso em setembro de 2010, e a Espanha venceu por 2 a 1 em um amistoso em novembro de 2009. A Espanha também venceu por 2 a 1 em um amistoso em outubro de 2006. Nos quatro confrontos registrados, a Espanha tem três vitórias contra uma da Argentina.

Classificação

A Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A Argentina venceu o Grupo J e avançou para as oitavas de final.