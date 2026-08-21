Prévia do jogo da Premier League entre Arsenal e Coventry City

Premier League - Rodada 1 21 de ago. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal x Coventry City começa na sexta-feira, 21 de agosto de 2026, às 15:00 EDT e 20:00 BST.

Atual campeão, Arsenal abre a nova temporada

O Arsenal de Mikel Arteta dá o pontapé inicial na temporada 2026-27 sob as luzes da noite de sexta-feira em Londres. O visitante será o recém-promovido Coventry City, sob o comando de Frank Lampard.

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O que o estreante Coventry traz para o confronto?

O Coventry conquistou o título da Championship com folga na temporada passada, vencendo a divisão por uma enorme vantagem de 11 pontos sobre o Ipswich. Foi o ataque mais goleador (97 gols) e teve a melhor defesa (45 gols sofridos), então o acesso à elite é uma confirmação do trabalho do técnico Frank Lampard e de sua equipe. Os Sky Blues trouxeram seis caras novas, algumas delas com experiência vital na Premier League. O holandês Gustavo Hamer retorna para uma segunda passagem após três temporadas no Sheffield United, enquanto o meio-campista Frank Onyeka assina em definitivo vindo do Brentford depois de um empréstimo na temporada passada. O Coventry também gastou £ 20 milhões no ponta francês Loum Tchaouna, ex-Burnley. O clube também trouxe o zagueiro suíço Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt. O meio-campista ganês Caleb Yirenkyi, de 20 anos, assinou vindo do Nordsjaelland em um negócio de £ 23,1 milhões. O goleiro Carl Rushworth chega do Brighton em um acordo de £ 22 milhões.

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O que o Arsenal fez no mercado de transferências?

O campeão contratou uma qualidade já comprovada na Premier League na forma de Bruno Guimaraes, do Newcastle. O brasileiro de 28 anos chega por um valor especulado de £ 75 milhões e deve ser titular regular desde o início. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na liga na temporada passada, com nove gols, e também deu cinco assistências. Desde sua estreia na EPL, apenas 16 jogadores criaram mais chances do que suas 213, e nenhum atleta da elite venceu mais duelos (1030) nesse período. O Arsenal também contratou o ponta grego Christos Tzolis, do Club Brugge. O jogador de 24 anos, ex-Norwich City e que, por coincidência, fez sua estreia na Premier League justamente contra o Arsenal em 2021, foi uma máquina de produção na temporada passada, marcando 17 vezes e dando 23 assistências na Jupiler Pro League. Tzolis deu duas assistências em sua estreia competitiva pelo Arsenal na vitória sobre o Manchester City na Community Shield.

O Arsenal também transformou em definitivo, como esperado, o empréstimo do defensor equatoriano Piero Hincapie, enquanto o goleiro Illan Mellier assinou sem custos após deixar o Leeds para ser reserva de David Raya.

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Arsenal atropela o City na Community Shield

Muitas vezes se diz que vencer a Community Shield pode ser uma maldição, mas o Arsenal pareceu avassalador em sua vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na tradicional abertura da temporada inglesa. Os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard destacaram uma atuação dominante da equipe de Mikel Arteta, que ajusta os últimos detalhes para defender seu título.

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A 'maldição' da Community Shield

Nenhum dos últimos seis vencedores da Community Shield conquistou o título da Premier League na mesma temporada, e apenas um dos últimos 15 conseguiu isso: o Manchester City, em 2018-19.

Prováveis escalações

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

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O que podemos esperar de Arsenal x Coventry?

O Arsenal será favorito absoluto para somar os três pontos na rodada de estreia. O Coventry chega a Londres sem nada a perder, então devemos ter um duelo aberto e entretenido.

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Notícias das equipes e elencos

O Arsenal chega para a partida sem os zagueiros Jurrien Timber e William Saliba, ambos listados como lesionados. Mikel Arteta ainda não tem uma provável escalação confirmada, e atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Coventry City não contará com o defensor Luke Woolfenden por lesão. Frank Lampard também não confirmou sua escalação inicial, então mais informações sobre a equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 3 em amistoso sobre o Borussia Dortmund, enquanto também bateu o Girona por 4 a 1 na pré-temporada. Suas duas derrotas vieram contra o Real Betis, que venceu por 3 a 1, e contra o Paris Saint-Germain na final da Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Arsenal marcou nove gols e sofreu oito.

O Coventry venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou um e não perdeu nenhum nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em amistoso sobre o Espanyol. O time também encerrou a última temporada em alta, vencendo o Portsmouth por 5 a 1 e o Wrexham por 3 a 1 na Championship. O Coventry marcou 11 gols em seus últimos cinco jogos e sofreu apenas três, uma sequência que reforça o embalo construído por Lampard durante a campanha do acesso.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup, em janeiro de 2014, quando o Arsenal venceu por 4 a 0 no Emirates Stadium. Antes disso, o Arsenal bateu o Coventry por 6 a 1 na Copa da Liga Inglesa, em setembro de 2012. O último confronto entre os dois times pela Premier League foi em fevereiro de 2001, quando o Arsenal venceu por 1 a 0 no Highfield Road. Ao longo dos cinco encontros registrados, o Arsenal venceu todos os cinco, marcou 16 gols e sofreu apenas dois.