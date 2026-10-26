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Campeonato Francês
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Parc des Princes
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Prévia de Paris Saint-Germain x Lyon pela Ligue 1: com grande poder ofensivo, time parisiense mira a liderança diante do Lyon

PSG x Lyon
Campeonato Francês
PSG
Lyon

Após uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, os parisienses de Luis Enrique defendem o Parque dos Príncipes contra o Lyon, que busca se recuperar de uma frustração em competição europeia no meio da semana.

Paris Saint-Germain x Lyon: detalhes da partida

crest
Campeonato Francês - Rodada 8
Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), no Parc des Princes, pela oitava rodada da Ligue 1.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Poder ofensivo parisiense põe à prova a resistência do Lyon em duelo de destaque na capital

Após uma atuação de alto nível no cenário europeu no Parc des Princes, está preparado o palco para o principal confronto da Ligue 1 no domingo, quando o Paris Saint-Germain recebe seu rival de longa data, o Lyon. Os campeões de Luis Enrique chegam em grande fase depois de vencerem o Barcelona por 4 a 2 na Champions League, na terça-feira, com gols de Vitinha e Fabián Ruiz nos minutos finais. A atuação europeia completou uma sequência de vitórias após o triunfo por 3 a 1 sobre o Strasbourg no campeonato nacional. Pela frente, terão um Lyon que busca se recuperar depois da dura derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na Liga Europa, na quinta-feira, apesar da recente vitória sobre o OGC Nice no campeonato nacional.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Duelo-chave: Désiré Doué x Moussa Niakhaté

Destaque ofensivo em boa fase: Désiré Doué teve uma atuação de destaque contra o Barcelona no meio da semana, abrindo o placar e dando uma assistência decisiva. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais representa uma ameaça imediata à defesa do Lyon.

Comando da defesa: Moussa Niakhaté é a referência da zaga do Lyon. Niakhaté precisa manter a organização defensiva para limitar os espaços de Doué e Khvicha Kvaratskhelia, além de lidar com as rápidas transições do Paris para pressionar após a perda da bola.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Análise tática e prováveis escalações

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Panorama da partida: O PSG entra como amplo favorito em casa, apoiado no domínio da posse de bola pelo centro e nas frequentes passagens de Achraf Hakimi ao ataque pela lateral. A principal chance de o Lyon surpreender passa por transições verticais rápidas com Keito Nakamura e Rémi Himbert, explorando os espaços deixados na defesa durante a pressão alta constante do PSG.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de PSG x Lyon

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
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Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueD. GreifD. GreifM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
PSG

Time titular

Lyon

Técnico

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique não poderá contar com dois jogadores para esta partida. Senny Mayulu e Nuno Mendes estão lesionados e não estarão disponíveis. Não há suspensos no elenco do PSG, e a provável escalação será atualizada mais perto do início da partida.

Paulo Fonseca tem um desfalque por lesão: Mohamed Ouedraogo está fora pelo Lyon. Keito Nakamura está suspenso e também perderá a partida. A escalação da equipe visitante será confirmada mais perto do início do jogo.

Fase recente

PSG

PSG - Sequência

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
OL

OL - Sequência

REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O PSG venceu seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Champions League, marcando 11 gols e sofrendo cinco nesse período. Na partida mais recente, venceu o Strasbourg por 3 a 1 fora de casa, pela Ligue 1. Também derrotou o Manchester City por 4 a 2 na fase de liga da Champions League e venceu Le Mans, Marseille e Brest pelo campeonato. São cinco vitórias em cinco jogos, sem empates nem derrotas.

O Lyon venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga Europa. Sua única derrota foi para o Lens, por 2 a 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice na Ligue 1. A equipe também bateu o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e goleou o Rennes por 4 a 0 no campeonato. O time de Fonseca marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.

Histórico de confrontos

Confrontos

PSGEmpateLyon
4
0
1
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Copa da França
Lyon badge
Lyon
OL
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
12Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 no Parc des Princes, pela Ligue 1. Essa foi a derrota mais recente do PSG em casa neste confronto. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o PSG venceu três e o Lyon, dois. O PSG marcou 10 gols, e o Lyon fez oito.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RennesRennesREN
85121814+416
V
D
V
D
V
2
LilleLilleLIL
8431116+515
E
E
V
D
V
3
MônacoMônacoASM
8431117+415
E
D
E
V
E
4
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
5
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
E
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
E
8
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
84041813+512
V
V
V
D
D
9
LorientLorientFCL
833276+112
E
V
V
D
E
10
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
E
V
E
V
E
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
E
V
D
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
D
E
V
D
D
14
AngersAngersSCO
8224915-68
E
D
D
V
E
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
E
D
D
V
E
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
D
D
D
D
E
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
E
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
D
D
D
D
E
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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