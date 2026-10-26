Paris Saint-Germain x Lyon: detalhes da partida
O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), no Parc des Princes, pela oitava rodada da Ligue 1.
Poder ofensivo parisiense põe à prova a resistência do Lyon em duelo de destaque na capital
Após uma atuação de alto nível no cenário europeu no Parc des Princes, está preparado o palco para o principal confronto da Ligue 1 no domingo, quando o Paris Saint-Germain recebe seu rival de longa data, o Lyon. Os campeões de Luis Enrique chegam em grande fase depois de vencerem o Barcelona por 4 a 2 na Champions League, na terça-feira, com gols de Vitinha e Fabián Ruiz nos minutos finais. A atuação europeia completou uma sequência de vitórias após o triunfo por 3 a 1 sobre o Strasbourg no campeonato nacional. Pela frente, terão um Lyon que busca se recuperar depois da dura derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na Liga Europa, na quinta-feira, apesar da recente vitória sobre o OGC Nice no campeonato nacional.
Duelo-chave: Désiré Doué x Moussa Niakhaté
Destaque ofensivo em boa fase: Désiré Doué teve uma atuação de destaque contra o Barcelona no meio da semana, abrindo o placar e dando uma assistência decisiva. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais representa uma ameaça imediata à defesa do Lyon.
Comando da defesa: Moussa Niakhaté é a referência da zaga do Lyon. Niakhaté precisa manter a organização defensiva para limitar os espaços de Doué e Khvicha Kvaratskhelia, além de lidar com as rápidas transições do Paris para pressionar após a perda da bola.
Análise tática e prováveis escalações
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.
Panorama da partida: O PSG entra como amplo favorito em casa, apoiado no domínio da posse de bola pelo centro e nas frequentes passagens de Achraf Hakimi ao ataque pela lateral. A principal chance de o Lyon surpreender passa por transições verticais rápidas com Keito Nakamura e Rémi Himbert, explorando os espaços deixados na defesa durante a pressão alta constante do PSG.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de PSG x Lyon
Luis Enrique não poderá contar com dois jogadores para esta partida. Senny Mayulu e Nuno Mendes estão lesionados e não estarão disponíveis. Não há suspensos no elenco do PSG, e a provável escalação será atualizada mais perto do início da partida.
Paulo Fonseca tem um desfalque por lesão: Mohamed Ouedraogo está fora pelo Lyon. Keito Nakamura está suspenso e também perderá a partida. A escalação da equipe visitante será confirmada mais perto do início do jogo.
Fase recente
O PSG venceu seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Champions League, marcando 11 gols e sofrendo cinco nesse período. Na partida mais recente, venceu o Strasbourg por 3 a 1 fora de casa, pela Ligue 1. Também derrotou o Manchester City por 4 a 2 na fase de liga da Champions League e venceu Le Mans, Marseille e Brest pelo campeonato. São cinco vitórias em cinco jogos, sem empates nem derrotas.
O Lyon venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga Europa. Sua única derrota foi para o Lens, por 2 a 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice na Ligue 1. A equipe também bateu o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e goleou o Rennes por 4 a 0 no campeonato. O time de Fonseca marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.
Histórico de confrontos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 no Parc des Princes, pela Ligue 1. Essa foi a derrota mais recente do PSG em casa neste confronto. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o PSG venceu três e o Lyon, dois. O PSG marcou 10 gols, e o Lyon fez oito.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|+4
|16
V
D
V
D
V
|2
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|+5
|15
E
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|11
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|+4
|15
E
D
E
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E
|4
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
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|5
|7
|4
|2
|1
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|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|6
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|2
|2
|13
|9
|+4
|14
D
V
D
V
E
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|+4
|13
V
V
V
D
E
|8
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|+5
|12
V
V
V
D
D
|9
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|+1
|12
E
V
V
D
E
|10
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
V
D
V
V
D
|11
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
E
V
E
V
E
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|10
E
V
D
V
V
|13
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|+2
|9
D
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D
D
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|8
|2
|2
|4
|9
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|-6
|8
E
D
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|8
|1
|4
|3
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|16
|-5
|7
E
D
D
V
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|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|7
D
D
D
D
E
|17
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|5
E
D
D
D
D
|18
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
|2
D
D
D
D
E