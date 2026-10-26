Paris Saint-Germain x Lyon: detalhes da partida

Campeonato Francês - Rodada 8 26 de out. de 2026 - 15:30 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), no Parc des Princes, pela oitava rodada da Ligue 1.

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Poder ofensivo parisiense põe à prova a resistência do Lyon em duelo de destaque na capital

Após uma atuação de alto nível no cenário europeu no Parc des Princes, está preparado o palco para o principal confronto da Ligue 1 no domingo, quando o Paris Saint-Germain recebe seu rival de longa data, o Lyon. Os campeões de Luis Enrique chegam em grande fase depois de vencerem o Barcelona por 4 a 2 na Champions League, na terça-feira, com gols de Vitinha e Fabián Ruiz nos minutos finais. A atuação europeia completou uma sequência de vitórias após o triunfo por 3 a 1 sobre o Strasbourg no campeonato nacional. Pela frente, terão um Lyon que busca se recuperar depois da dura derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na Liga Europa, na quinta-feira, apesar da recente vitória sobre o OGC Nice no campeonato nacional.

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Duelo-chave: Désiré Doué x Moussa Niakhaté

Destaque ofensivo em boa fase: Désiré Doué teve uma atuação de destaque contra o Barcelona no meio da semana, abrindo o placar e dando uma assistência decisiva. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais representa uma ameaça imediata à defesa do Lyon.

Comando da defesa: Moussa Niakhaté é a referência da zaga do Lyon. Niakhaté precisa manter a organização defensiva para limitar os espaços de Doué e Khvicha Kvaratskhelia, além de lidar com as rápidas transições do Paris para pressionar após a perda da bola.

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Análise tática e prováveis escalações

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Panorama da partida: O PSG entra como amplo favorito em casa, apoiado no domínio da posse de bola pelo centro e nas frequentes passagens de Achraf Hakimi ao ataque pela lateral. A principal chance de o Lyon surpreender passa por transições verticais rápidas com Keito Nakamura e Rémi Himbert, explorando os espaços deixados na defesa durante a pressão alta constante do PSG.

Notícias das equipes e elencos

Luis Enrique não poderá contar com dois jogadores para esta partida. Senny Mayulu e Nuno Mendes estão lesionados e não estarão disponíveis. Não há suspensos no elenco do PSG, e a provável escalação será atualizada mais perto do início da partida.

Paulo Fonseca tem um desfalque por lesão: Mohamed Ouedraogo está fora pelo Lyon. Keito Nakamura está suspenso e também perderá a partida. A escalação da equipe visitante será confirmada mais perto do início do jogo.

Fase recente

O PSG venceu seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Champions League, marcando 11 gols e sofrendo cinco nesse período. Na partida mais recente, venceu o Strasbourg por 3 a 1 fora de casa, pela Ligue 1. Também derrotou o Manchester City por 4 a 2 na fase de liga da Champions League e venceu Le Mans, Marseille e Brest pelo campeonato. São cinco vitórias em cinco jogos, sem empates nem derrotas.

O Lyon venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga Europa. Sua única derrota foi para o Lens, por 2 a 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice na Ligue 1. A equipe também bateu o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e goleou o Rennes por 4 a 0 no campeonato. O time de Fonseca marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.

Histórico de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 no Parc des Princes, pela Ligue 1. Essa foi a derrota mais recente do PSG em casa neste confronto. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o PSG venceu três e o Lyon, dois. O PSG marcou 10 gols, e o Lyon fez oito.