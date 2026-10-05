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Prévia de Paris Saint-Germain x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

PSG x Le Mans
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Le Mans

Prévia completa de Paris Saint-Germain F.C. x Le Mans FC na Ligue 1. Analisamos os resultados domésticos recentes, o momento das equipes e os principais destaques antes deste confronto da sexta rodada na noite de sábado, no Parc des Princes.

Paris Saint-Germain x Le Mans: detalhes da partida

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Campeonato Francês - Rodada 6
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e Le Mans FC darão o pontapé inicial em 10 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Campeão defensor recebe o promovido Le Mans

O Paris Saint-Germain volta a jogar em casa, no Parc des Princes, para receber o recém-promovido Le Mans FC pela sexta rodada da campanha 2026/27 da Ligue 1. Após a pausa internacional de outono, o time campeão de Luis Enrique busca ganhar embalo no cenário doméstico e subir em direção ao topo da tabela. Para o elenco do Le Mans de Patrick Videira, a viagem à capital representa um teste duro enquanto tenta manter seu início encorajador na elite francesa.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Sequência de jogos sem sofrer gols do PSG antes da pausa

O PSG entra no duelo de sábado em busca de sua terceira vitória consecutiva na liga. Antes da pausa internacional, a equipe de Luis Enrique conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 0, muito trabalhada, contra o Stade Brestois 29 na quarta rodada, graças a um gol logo aos quatro minutos de Ferran Torres, seguido por um triunfo dominante por 6 a 1 no meio de semana sobre o ŠK Slovan Bratislava pela Champions League. Impulsionado pelos criativos Vitinha, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, o PSG busca estabelecer o controle desde cedo em casa.

FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTGetty Images

Posição resiliente no meio da tabela do Les Sang et Or

O Le Mans FC viaja a Paris ocupando com conforto a nona colocação, com sete pontos em seus cinco primeiros jogos. Os visitantes se adaptaram bem às exigências da primeira divisão, somando uma campanha de 2–1–2 antes da pausa internacional. Sustentado por uma defesa central disciplinada e transições rápidas pelos lados, o Le Mans vai tentar se manter compacto e limitar os espaços centrais do PSG.

Duelo no Parc des Princes

Quando os dois clubes se enfrentaram pela última vez em um jogo de copa nacional, gols de Désiré Doué e Bradley Barcola selaram uma vitória do PSG por 2 a 0. O PSG tentará controlar o ritmo com João Neves e Warren Zaïre-Emery, enquanto aciona pelos lados Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé para desmontar a linha defensiva adversária. Enquanto isso, o Le Mans apostará na disciplina pelo centro e nas oportunidades em bolas paradas para ameaçar nos contra-ataques. Com pontos importantes em disputa na Ligue 1, o confronto de sábado promete ação envolvente desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de PSG x Le Mans

Técnico

  • Luis Enrique

Luis Enrique não conta com duas opções para o meio-campo nesta partida. Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu aparecem na lista de lesionados, e nenhuma data de retorno foi confirmada. Atualizações do elenco serão adicionadas mais perto do pontapé inicial, se estiverem disponíveis.

O técnico do Le Mans, Patrick Videira, também lida com várias ausências. Lucas Buades, Martin Rossignol e Erwan Colas estão todos indisponíveis por lesão, enquanto Djibril Sidibe cumpre suspensão. O Le Mans precisará cobrir essas lacunas em suas linhas defensiva e de meio-campo.

Forma

PSG

PSG - Sequência

LIL
E2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LEM

LEM - Sequência

REN
D3-2
NCE
E1-1
RCL
E2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O PSG venceu dois jogos, empatou um e perdeu um em suas últimas quatro partidas competitivas, sendo seu compromisso mais recente uma vitória fora de casa por 1-2 sobre o Marseille na Ligue 1. Seu resultado de maior destaque nessa sequência foi a vitória por 6-1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League, embora a derrota em casa por 1-2 para o Monaco represente um ponto baixo notável. Ao longo dessas partidas, o PSG marcou dez gols e sofreu seis, um retrospecto que reflete tanto sua qualidade ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

O Le Mans venceu uma, empatou duas e perdeu duas em suas últimas cinco partidas, sendo seu resultado mais recente uma derrota por 2-1 para o Guingamp em um amistoso. Seu melhor resultado competitivo nessa sequência foi uma vitória por 2-1 fora de casa sobre o Lorient na Ligue 1, e também empatou duas vezes fora de casa contra Lens e Nice. O Le Mans marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Retrospecto do confronto

Confrontos

PSGEmpateLe Mans
4
0
1
Copa da França
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Amistosos de clubes
PSG badge
PSG
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Copa da França
PSG badge
PSG
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Campeonato Francês
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FJ
11Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Coupe de France em 4 de fevereiro de 2025, quando o PSG venceu por 2 a 0 em Le Mans. Nos últimos cinco confrontos diretos, entre Ligue 1, Coupe de France e um amistoso, o PSG tem ampla vantagem, com quatro vitórias contra uma do Le Mans. A única vitória do Le Mans nesse recorte aconteceu em uma partida da Ligue 1 em 8 de maio de 2010, quando venceu por 1 a 0 em casa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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