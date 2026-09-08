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Prévia de Liverpool x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Liverpool x Fulham
Premier League
Liverpool
Fulham

Prévia completa de Liverpool x Fulham na Premier League. Analisamos os resultados da 3ª rodada, o momento recente e os principais destaques antes deste duelo de sábado à tarde em Anfield.

Liverpool x Fulham: detalhes da partida

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Premier League - Rodada 4
Anfield

Liverpool e Fulham entram em campo em 12 de setembro de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Ação de Premier League no sábado em Merseyside

O Liverpool volta a Anfield para receber o Fulham pela quarta rodada da Premier League. Depois de uma vitória convincente fora de casa no fim de semana, o Liverpool busca aproveitar a vantagem de atuar em seu estádio para seguir firme perto do topo da tabela. Para o Fulham, viajar até Merseyside após uma derrota movimentada em competição nacional representa uma oportunidade imediata de reação e de testar sua solidez defensiva contra um dos melhores ataques da liga.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

O controle do Liverpool na 3ª rodada: dois de Alexander Isak garantem os pontos

O Liverpool chega para sábado cheio de confiança após conquistar uma confortável vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Ipswich Town, em Portman Road, na 3ª rodada (4 de setembro). O atacante Alexander Isak foi o destaque logo no início, marcando aos 6 e aos 9 minutos para dar ao Liverpool controle total da partida. Os comandados de Andoni Iraola controlaram o ritmo a partir dali e saíram sem sofrer gols, levando uma forte estrutura defensiva e transições ofensivas afiadas para este fim de semana.

Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

O thriller do Fulham na 3ª rodada: decepção em casa em jogo de cinco gols

O Fulham viaja para o norte em busca de recomeço após uma derrota por 3 a 2 em casa para o Crystal Palace, em Craven Cottage, na 3ª rodada (5 de setembro). Gols no início de Josh King e César Palacios deram ao Fulham uma vantagem de 2 a 1 no intervalo, mas um doblete de Tyrick Mitchell no segundo tempo e um gol tardio de Ben Chilwell viraram a partida para o Palace. O time de Marco Silva mostrou muito poder de fogo, mas precisará de uma organização muito mais afiada na defesa para conter a linha de frente do Liverpool.

O peso de Anfield: expectativa por uma batalha tática

Historicamente, o Liverpool tem levado vantagem em Anfield, mas a estrutura energética de transição no meio-campo do Fulham sempre carrega potencial para surpreender. O duelo no meio-campo central entre Alexis Mac Allister e a configuração do Fulham será vital para controlar o ritmo, enquanto Alexander Isak e Florian Wirtz tentarão destravar a linha defensiva de quatro do Fulham. Com as duas equipes querendo engrenar logo no início de setembro, o confronto de sábado promete ação de altíssimo nível desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Liverpool x Fulham

Técnico

  • A. Iraola

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, tem dois desfalques com que lidar. Conor Bradley e Hugo Ekitike aparecem na lista de lesionados e vão desfalcar a partida. A ausência de Ekitike é particularmente prolongada: o atacante se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles e não estará disponível para formar sua muito aguardada parceria francesa com Barcola até 2027. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e novas atualizações são esperadas para mais perto do pontapé inicial.

O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, não conta com Tom Cairney, que segue na lista de lesionados. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento.

Forma

LIV

LIV - Sequência

COM
E0-0
COM
V2-0
NEW
E2-2
NFO
E2-2
IPS
V0-2
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FUL

FUL - Sequência

STU
V1-0
CHE
D2-3
WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Liverpool registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Nottingham Forest na Premier League, após um placar idêntico diante do Newcastle United na semana anterior. A única vitória do Liverpool nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Como, por 2 a 0, embora também tenha empatado em 0 a 0 com o mesmo adversário no mesmo dia. A única derrota do Liverpool foi por 3 a 2 para o Monaco em um amistoso de pré-temporada. Ao longo dos cinco jogos, o Liverpool marcou seis gols e sofreu sete.

O Fulham venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Premier League. A única vitória em liga dos Cottagers na amostra veio na Carabao Cup, com triunfo por 3 a 0 sobre o AFC Wimbledon, enquanto o time também venceu o VfB Stuttgart por 1 a 0 na pré-temporada. O Fulham sofreu três gols na derrota para o Chelsea na Premier League e marcou cinco gols ao longo dos cinco jogos, sofrendo seis.

Retrospecto do confronto

Confrontos

LiverpoolEmpateFulham
2
2
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
11Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 11 de abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Fulham por 2 a 0 em Anfield, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu dois, o Fulham venceu um, e duas partidas terminaram empatadas. A única vitória do Fulham nessa sequência veio em Craven Cottage, em abril de 2025, quando venceu por 3 a 2.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
E
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
E
E
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
E
E
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
E
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
E
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
E
E
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
E
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
E
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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