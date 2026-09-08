Prévia de Liverpool x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Liverpool x Fulham: detalhes da partida

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool e Fulham entram em campo em 12 de setembro de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Ação de Premier League no sábado em Merseyside

O Liverpool volta a Anfield para receber o Fulham pela quarta rodada da Premier League. Depois de uma vitória convincente fora de casa no fim de semana, o Liverpool busca aproveitar a vantagem de atuar em seu estádio para seguir firme perto do topo da tabela. Para o Fulham, viajar até Merseyside após uma derrota movimentada em competição nacional representa uma oportunidade imediata de reação e de testar sua solidez defensiva contra um dos melhores ataques da liga.

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O controle do Liverpool na 3ª rodada: dois de Alexander Isak garantem os pontos

O Liverpool chega para sábado cheio de confiança após conquistar uma confortável vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Ipswich Town, em Portman Road, na 3ª rodada (4 de setembro). O atacante Alexander Isak foi o destaque logo no início, marcando aos 6 e aos 9 minutos para dar ao Liverpool controle total da partida. Os comandados de Andoni Iraola controlaram o ritmo a partir dali e saíram sem sofrer gols, levando uma forte estrutura defensiva e transições ofensivas afiadas para este fim de semana.

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O thriller do Fulham na 3ª rodada: decepção em casa em jogo de cinco gols

O Fulham viaja para o norte em busca de recomeço após uma derrota por 3 a 2 em casa para o Crystal Palace, em Craven Cottage, na 3ª rodada (5 de setembro). Gols no início de Josh King e César Palacios deram ao Fulham uma vantagem de 2 a 1 no intervalo, mas um doblete de Tyrick Mitchell no segundo tempo e um gol tardio de Ben Chilwell viraram a partida para o Palace. O time de Marco Silva mostrou muito poder de fogo, mas precisará de uma organização muito mais afiada na defesa para conter a linha de frente do Liverpool.

O peso de Anfield: expectativa por uma batalha tática

Historicamente, o Liverpool tem levado vantagem em Anfield, mas a estrutura energética de transição no meio-campo do Fulham sempre carrega potencial para surpreender. O duelo no meio-campo central entre Alexis Mac Allister e a configuração do Fulham será vital para controlar o ritmo, enquanto Alexander Isak e Florian Wirtz tentarão destravar a linha defensiva de quatro do Fulham. Com as duas equipes querendo engrenar logo no início de setembro, o confronto de sábado promete ação de altíssimo nível desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, tem dois desfalques com que lidar. Conor Bradley e Hugo Ekitike aparecem na lista de lesionados e vão desfalcar a partida. A ausência de Ekitike é particularmente prolongada: o atacante se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles e não estará disponível para formar sua muito aguardada parceria francesa com Barcola até 2027. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e novas atualizações são esperadas para mais perto do pontapé inicial.

O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, não conta com Tom Cairney, que segue na lista de lesionados. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento.

Forma

O Liverpool registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Nottingham Forest na Premier League, após um placar idêntico diante do Newcastle United na semana anterior. A única vitória do Liverpool nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Como, por 2 a 0, embora também tenha empatado em 0 a 0 com o mesmo adversário no mesmo dia. A única derrota do Liverpool foi por 3 a 2 para o Monaco em um amistoso de pré-temporada. Ao longo dos cinco jogos, o Liverpool marcou seis gols e sofreu sete.

O Fulham venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Premier League. A única vitória em liga dos Cottagers na amostra veio na Carabao Cup, com triunfo por 3 a 0 sobre o AFC Wimbledon, enquanto o time também venceu o VfB Stuttgart por 1 a 0 na pré-temporada. O Fulham sofreu três gols na derrota para o Chelsea na Premier League e marcou cinco gols ao longo dos cinco jogos, sofrendo seis.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 11 de abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Fulham por 2 a 0 em Anfield, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu dois, o Fulham venceu um, e duas partidas terminaram empatadas. A única vitória do Fulham nessa sequência veio em Craven Cottage, em abril de 2025, quando venceu por 3 a 2.