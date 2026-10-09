Inter x Parma Calcio 1913: detalhes da partida
Inter de Milão e Parma Calcio 1913 darão o pontapé inicial em 10 de outubro de 2026, às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).
Inter recebe o Parma em reconstrução
A Inter de Milão volta para casa, ao icônico estádio San Siro, para enfrentar o Parma Calcio 1913 pela 6ª rodada da campanha da Serie A 2026/27. Vindo da pausa internacional de outono, o time do técnico Cristian Chivu busca dar continuidade ao forte início de temporada no cenário doméstico e garantir os três pontos diante de sua torcida. Para o Parma, fazer a viagem até a capital da Lombardia após uma transição no comando técnico representa um desafio formidável, enquanto tenta aproveitar o embalo conquistado pouco antes da pausa.
Atuação da Inter antes da pausa: Martínez lidera reação em Roma
A Inter de Milão chega ao confronto de sábado invicta em seus últimos quatro jogos da Serie A. Em sua partida final antes da janela internacional, em 19 de setembro, a Inter buscou uma recuperação depois de estar perdendo por dois gols e garantiu um dramático empate por 2 a 2 fora de casa contra a AS Roma, no Stadio Olimpico. O capitão Lautaro Martínez marcou dois gols cruciais no segundo tempo, aos 46 e aos 79 minutos, para assegurar um ponto, somando isso às vitórias anteriores da Inter na liga sobre AC Monza (4 a 1), Cagliari (1 a 0) e Udinese (5 a 3).
Reajuste tático do Parma: triunfo tardio antes da mudança no comando
O Parma viaja a Milão buscando estabilizar sua campanha após garantir uma vitória suada em casa por 2 a 1 sobre o Genoa, em 20 de setembro. David Romero, aos 38 minutos, e o reserva Pontus Almqvist, aos 80, balançaram as redes no estádio Ennio Tardini para conquistar a primeira vitória do Parma na liga neste ciclo. Após um início de temporada difícil, o Parma se separou do técnico Carlos Cuesta no fim de setembro, tornando o duelo de sábado no San Siro um grande teste de estrutura e foco para o elenco.
Duelo no San Siro: construção dominante contra ameaça no contra-ataque
Quando essas duas equipes se enfrentaram no San Siro em maio de 2026, gols no segundo tempo de Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan deram à Inter uma confortável vitória por 2 a 0. A Inter vai confiar na distribuição dinâmica pelo centro de Nicolò Barella e Piotr Zieliński, ao lado das jogadas pelos lados com Federico Dimarco, para desmontar a linha defensiva do Parma. Enquanto isso, o Parma vai contar com a liderança defensiva de Enrico Del Prato e com transições rápidas por meio de David Romero e Pontus Almqvist para testar a Inter no contra-ataque. Com pontos cruciais em jogo na 6ª rodada, o confronto de sábado promete uma atraente ação de Serie A.
Possíveis escalações
Inter de Milão: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez
Parma: Corvi; Delprato, Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Romero
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Inter de Milão x Parma
A Inter chega para esta partida com uma lista de lesionados considerável. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco estão todos fora, deixando Chivu com a necessidade de reorganizar várias posições. As ausências de Calhanoglu e Dimarco em particular vão testar a profundidade do elenco no meio-campo e pelo lado esquerdo. Novas atualizações sobre a disponibilidade são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O Parma também está sem vários jogadores. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe e Dominik Drobnic aparecem na lista de lesionados, limitando ainda mais as opções de Gilardino antes de um difícil compromisso fora de casa.
Forma
A Inter venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória amistosa por 2 a 0 sobre o Lumezzane, e a equipe chega para este jogo tendo marcado 13 gols nesses cinco compromissos e sofrido oito. Esse total inclui uma vitória por 5 a 3 sobre a Udinese e um triunfo por 3 a 2 contra o Napoli, embora uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League e um empate por 2 a 2 em Roma mostrem que ainda há vulnerabilidades defensivas a serem corrigidas.
O Parma conseguiu apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos, batendo o Genoa por 2 a 1 em sua partida mais recente pela liga. Foi derrotado por 2 a 0 pela Juventus e também sofreu uma eliminação por 2 a 0 para a Cremonese na Coppa Italia durante essa sequência, o que pouco ajudou na confiança antes desta viagem a Milão.
Confronto direto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza em uma partida da Serie A. Nos últimos cinco confrontos, a Inter dominou, com quatro vitórias, um empate e nenhum triunfo do Parma. A Inter tem levado a melhor especialmente em casa, e o Parma ainda não conseguiu tirar nada de suas visitas recentes a Milão.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
E
V
V
V
V
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
E
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V
V
V
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|8
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|+5
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|+3
|12
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|3
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|+6
|11
V
E
E
V
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|6
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|3
|1
|1
|9
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|+5
|10
V
E
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|3
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|1
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|+4
|10
V
D
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V
V
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|+1
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|9
|9
|0
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|3
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E
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|1
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V
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E
D
D
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|5
|1
|1
|3
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|-4
|4
V
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|1
|3
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|12
|-6
|4
E
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|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
E
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E
D
D
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|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
D
E
D
D
D
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
D
D
D
D
D