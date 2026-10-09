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Prévia de Inter de Milão x Parma na Serie A: tudo o que você precisa saber

Inter de Milão x Parma
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Inter de Milão
Parma

Prévia completa de Inter de Milão x Parma Calcio 1913 pela Serie A. Analisamos a forma recente, os resultados e as principais histórias antes deste duelo na noite de sábado no estádio San Siro, em Milão.

Inter x Parma Calcio 1913: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 6
Giuseppe Meazza

Inter de Milão e Parma Calcio 1913 darão o pontapé inicial em 10 de outubro de 2026, às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Inter recebe o Parma em reconstrução

A Inter de Milão volta para casa, ao icônico estádio San Siro, para enfrentar o Parma Calcio 1913 pela 6ª rodada da campanha da Serie A 2026/27. Vindo da pausa internacional de outono, o time do técnico Cristian Chivu busca dar continuidade ao forte início de temporada no cenário doméstico e garantir os três pontos diante de sua torcida. Para o Parma, fazer a viagem até a capital da Lombardia após uma transição no comando técnico representa um desafio formidável, enquanto tenta aproveitar o embalo conquistado pouco antes da pausa.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Atuação da Inter antes da pausa: Martínez lidera reação em Roma

A Inter de Milão chega ao confronto de sábado invicta em seus últimos quatro jogos da Serie A. Em sua partida final antes da janela internacional, em 19 de setembro, a Inter buscou uma recuperação depois de estar perdendo por dois gols e garantiu um dramático empate por 2 a 2 fora de casa contra a AS Roma, no Stadio Olimpico. O capitão Lautaro Martínez marcou dois gols cruciais no segundo tempo, aos 46 e aos 79 minutos, para assegurar um ponto, somando isso às vitórias anteriores da Inter na liga sobre AC Monza (4 a 1), Cagliari (1 a 0) e Udinese (5 a 3).

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images

Reajuste tático do Parma: triunfo tardio antes da mudança no comando

O Parma viaja a Milão buscando estabilizar sua campanha após garantir uma vitória suada em casa por 2 a 1 sobre o Genoa, em 20 de setembro. David Romero, aos 38 minutos, e o reserva Pontus Almqvist, aos 80, balançaram as redes no estádio Ennio Tardini para conquistar a primeira vitória do Parma na liga neste ciclo. Após um início de temporada difícil, o Parma se separou do técnico Carlos Cuesta no fim de setembro, tornando o duelo de sábado no San Siro um grande teste de estrutura e foco para o elenco.

Duelo no San Siro: construção dominante contra ameaça no contra-ataque

Quando essas duas equipes se enfrentaram no San Siro em maio de 2026, gols no segundo tempo de Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan deram à Inter uma confortável vitória por 2 a 0. A Inter vai confiar na distribuição dinâmica pelo centro de Nicolò Barella e Piotr Zieliński, ao lado das jogadas pelos lados com Federico Dimarco, para desmontar a linha defensiva do Parma. Enquanto isso, o Parma vai contar com a liderança defensiva de Enrico Del Prato e com transições rápidas por meio de David Romero e Pontus Almqvist para testar a Inter no contra-ataque. Com pontos cruciais em jogo na 6ª rodada, o confronto de sábado promete uma atraente ação de Serie A.

Possíveis escalações

Inter de Milão: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Parma: Corvi; Delprato, Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Romero

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x Parma

3-1-4-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Parma crest
Parma
PAR
3-4-2-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiC. JonesC. JonesM. ThuramM. ThuramL. MartinezL. MartinezE. CorviE. CorviA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ToureE. ToureE. Del PratoE. Del Pratoteam-logoS. LontaniV. SierroV. SierroE. ValeriE. ValeriM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romero
Parma crest
Parma
PAR
3-1-4-2
Inter de Milão

Time titular

Parma

Técnico

  • C. Chivu
  • A. Gilardino

A Inter chega para esta partida com uma lista de lesionados considerável. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco estão todos fora, deixando Chivu com a necessidade de reorganizar várias posições. As ausências de Calhanoglu e Dimarco em particular vão testar a profundidade do elenco no meio-campo e pelo lado esquerdo. Novas atualizações sobre a disponibilidade são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Parma também está sem vários jogadores. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe e Dominik Drobnic aparecem na lista de lesionados, limitando ainda mais as opções de Gilardino antes de um difícil compromisso fora de casa.

Forma

INT

INT - Sequência

NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
E2-2
LUM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PAR

PAR - Sequência

JUV
D2-0
CRE
D0-2
MON
E1-1
COM
D2-1
GEN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inter venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória amistosa por 2 a 0 sobre o Lumezzane, e a equipe chega para este jogo tendo marcado 13 gols nesses cinco compromissos e sofrido oito. Esse total inclui uma vitória por 5 a 3 sobre a Udinese e um triunfo por 3 a 2 contra o Napoli, embora uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League e um empate por 2 a 2 em Roma mostrem que ainda há vulnerabilidades defensivas a serem corrigidas.

O Parma conseguiu apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos, batendo o Genoa por 2 a 1 em sua partida mais recente pela liga. Foi derrotado por 2 a 0 pela Juventus e também sofreu uma eliminação por 2 a 0 para a Cremonese na Coppa Italia durante essa sequência, o que pouco ajudou na confiança antes desta viagem a Milão.

Confronto direto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateParma
4
1
0
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Parma badge
Parma
PAR
0
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
Parma badge
Parma
PAR
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Parma badge
Parma
PAR
1
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza em uma partida da Serie A. Nos últimos cinco confrontos, a Inter dominou, com quatro vitórias, um empate e nenhum triunfo do Parma. A Inter tem levado a melhor especialmente em casa, e o Parma ainda não conseguiu tirar nada de suas visitas recentes a Milão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RomaRomaROM
5410143+1113
E
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
5410158+713
E
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
E
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
D
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
E
E
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
E
V
V
D
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
D
E
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
D
V
V
V
E
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
E
V
D
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
D
V
E
V
D
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
D
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
D
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
D
D
D
V
E
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
E
D
V
D
D
15
ParmaParmaPAR
511347-34
V
D
E
D
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
5113812-44
V
D
E
D
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
E
V
D
D
D
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
E
D
E
D
D
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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