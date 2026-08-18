Espanyol x Real Madrid: detalhes da partida

La Liga - Rodada 2 22 de ago. de 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol e Real Madrid entram em campo em 22 de agosto de 2026, às 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

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O palco catalão: embalo inicial é testado em Barcelona

O RCD Espanyol recebe o gigante espanhol Real Madrid no RCDE Stadium para um confronto de destaque da segunda rodada de La Liga. Depois de uma atuação de peso na estreia, o Espanyol tentará aproveitar o apoio da torcida em casa e capitalizar o embalo do início de temporada. Para o Real Madrid, esta viagem à Catalunha representa seu primeiro teste oficial como visitante no cenário doméstico nesta campanha, em que somar três pontos segue sendo essencial para ditar o ritmo no topo da tabela.

Espanyol em alta após triunfo na rodada de abertura

O Espanyol chega ao duelo de sábado cheio de confiança após uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Levante na rodada de abertura. O atacante Roberto Fernández roubou a cena com dois gols no primeiro tempo, antes de Tyrhys Dolan marcar o terceiro já no fim e sacramentar o resultado. A vitória coroou um verão movimentado, em que o Espanyol ajustou seu elenco por meio de amistosos de verão contra equipes do futebol europeu, incluindo empates com muitos gols diante de Burnley e Middlesbrough.

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Real Madrid encerra turnê de preparação invicto pela Europa

O Real Madrid chega a Barcelona respaldado por uma pré-temporada sem derrotas. O time começou agosto com um empate em 2 a 2 com a Fiorentina antes de vencer Ferencváros e Deportivo La Coruña. A equipe concluiu sua preparação competitiva em 16 de agosto de forma convincente, ao derrotar o time da Bundesliga FC Schalke 04 por 3 a 0 fora de casa, garantindo que o elenco esteja totalmente ajustado para a disputa de LaLiga.

Histórico do confronto: dois de Vinícius e domínio de Madrid

Historicamente, os jogos entre Real Madrid e Espanyol têm favorecido o clube da capital, embora os confrontos no RCDE Stadium sejam marcados de forma consistente por batalhas físicas intensas. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Real Madrid venceu por 2 a 0 na casa do Espanyol graças a dois gols de Vinícius Júnior no segundo tempo. O Espanyol estará ansioso para mudar esse roteiro desta vez, apostando em sua organização defensiva sólida e em transições rápidas para atrapalhar a posse de bola do Madrid.

Prováveis escalações

Espanyol: Marko Dmitrović; Rubén Sánchez, Jorrel Hato, Leandro Cabrera, Omar El Hilali; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Rubén Sánchez

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Espanyol, Manolo Gonzalez, não contará com Javier Puado, Kike Garcia e Edu Exposito, lesionados, para este confronto. Não há suspensões registradas para o time da casa, e nenhuma provável escalação confirmada foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, conforme a situação evoluir.

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, tem uma lista maior de desfalques, com Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni e Ferland Mendy todos fora por lesão. Não há suspensões em vigor para os visitantes, e nenhuma escalação projetada confirmada foi apresentada antes da partida.

Forma

Os últimos cinco resultados do Espanyol incluem uma vitória, três empates e uma derrota. Seu compromisso competitivo mais recente foi a vitória em casa por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, o que proporcionou um início positivo para a temporada da liga. Na pré-temporada, o time empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e ficou no 2 a 2 com o Burnley antes desse resultado.

Nos últimos cinco jogos do Real Madrid, foram quatro vitórias e um empate. A equipe encerrou a pré-temporada com uma vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04 em 16 de agosto, depois de um triunfo por 1 a 0 sobre o Deportivo de A Coruna em 12 de agosto e de uma vitória por 2 a 1 contra o Ferencvaros em 8 de agosto. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram no empate em 2 a 2 com a Fiorentina. O Madrid marcou 10 gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos, com seu ataque mostrando produção consistente ao longo de todo o período de preparação.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 0 a 2 para o Real Madrid no RCDE Stadium, em LaLiga, em 3 de maio de 2026. Antes disso, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 em casa em setembro de 2025, embora o Espanyol tenha conquistado uma vitória por 1 a 0 no RCDE Stadium em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Real Madrid tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Espanyol, com uma partida também terminando a favor do Espanyol. O resultado mais expressivo nesse recorte foi a vitória do Real Madrid por 4 a 1 em setembro de 2024.