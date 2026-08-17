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Prévia de Espanyol x Real Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Espanyol x Real Madrid
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Prévia completa de Espanyol x Real Madrid em LaLiga. Analisamos a forma no verão, o retrospecto do confronto e os principais temas antes deste duelo no RCDE Stadium.

Espanyol x Real Madrid: detalhes da partida

crest
La Liga - Rodada 2
RCDE Stadium

RCD Espanyol e Real Madrid se enfrentarão em 22 de agosto de 2026, às 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

RCD Espanyol de Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

O palco catalão: embalo inicial é testado em Barcelona

O RCD Espanyol recebe o gigante espanhol Real Madrid no RCDE Stadium para um confronto de destaque da 2ª rodada de La Liga. Após uma atuação marcante na estreia, o Espanyol tentará aproveitar o apoio barulhento da torcida em casa e capitalizar o embalo do início de temporada. Para o Real Madrid, esta viagem à Catalunha representa o primeiro teste oficial como visitante no cenário doméstico nesta campanha, e somar três pontos continua sendo essencial para ditar o ritmo no topo da tabela.

Espanyol em alta após triunfo na rodada de abertura

O Espanyol chega ao duelo de sábado cheio de confiança após uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Levante na rodada de abertura. O atacante Roberto Fernández foi o grande destaque com dois gols no primeiro tempo, antes de Tyrhys Dolan marcar o terceiro já no fim para selar o resultado. A vitória coroou um verão movimentado, no qual o Espanyol ajustou seu elenco por meio de amistosos de pré-temporada contra adversários europeus, incluindo empates com muitos gols diante de Burnley e Middlesbrough.

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images

Real Madrid encerra turnê de preparação invicto pela Europa

O Real Madrid chega a Barcelona respaldado por uma pré-temporada sem derrotas. O Real Madrid começou agosto com um empate em 2 a 2 contra a Fiorentina antes de conquistar vitórias sobre Ferencváros e Deportivo La Coruña. A equipe concluiu sua preparação competitiva em 16 de agosto de forma convincente, ao derrotar o time da Bundesliga FC Schalke 04 por 3 a 0 fora de casa, garantindo que seu elenco esteja totalmente pronto para a ação de LaLiga.

Histórico do confronto: dois gols de Vinícius e domínio do Madrid

Os jogos entre Real Madrid e Espanyol historicamente favorecem o time da capital, embora os confrontos no RCDE Stadium apresentem consistentemente batalhas físicas intensas. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Real Madrid venceu por 2 a 0 na casa do Espanyol graças a dois gols de Vinícius Júnior no segundo tempo. O Espanyol tentará mudar esse roteiro desta vez, apostando em sua sólida organização defensiva e em transições rápidas para atrapalhar a posse de bola do Madrid.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Espanyol x Real Madrid

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Espanyol
ESP
Formação
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Real Madrid
RMA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Técnico

  • M. Gonzalez

O técnico do Espanyol, Manolo Gonzalez, não poderá contar com Javier Puado, Kike Garcia e Edu Exposito por lesão para esta partida. Não há suspensões na equipe da casa, e nenhuma escalação provável confirmada foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início do jogo, à medida que a situação evoluir.

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, tem uma lista maior de desfalques, com Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni e Ferland Mendy todos fora por lesão. Não há suspensões para os visitantes, e nenhuma formação inicial projetada e confirmada foi apresentada antes da partida.

Forma

ESP

ESP - Sequência

SAB
E1-1
BUR
E2-2
MID
E3-3
COV
D3-1
LEV
V3-0
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

LEG
V4-1
FIO
E2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Os últimos cinco resultados do Espanyol incluem uma vitória, três empates e uma derrota. Seu compromisso competitivo mais recente foi a vitória em casa por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, o que proporcionou um início positivo para a temporada da liga. Na pré-temporada, a equipe empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e ficou no 2 a 2 com o Burnley antes desse resultado.

Os últimos cinco jogos do Real Madrid renderam quatro vitórias e um empate. A equipe encerrou a pré-temporada com uma vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04 em 16 de agosto, após um triunfo por 1 a 0 sobre o Deportivo de A Coruna em 12 de agosto e uma vitória por 2 a 1 contra o Ferencvaros em 8 de agosto. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 2 a 2 com a Fiorentina. O Madrid marcou 10 gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos, com seu ataque mostrando produção consistente durante todo o período de preparação.

Retrospecto do confronto

Confrontos

EspanyolEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
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Real Madrid
RMA
0
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
3Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 0 a 2 para o Real Madrid no RCDE Stadium, em partida de LaLiga disputada em 3 de maio de 2026. Antes disso, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 em casa em setembro de 2025, embora o Espanyol tenha conquistado uma vitória por 1 a 0 no RCDE Stadium em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Real Madrid leva vantagem com três vitórias, contra uma do Espanyol, com uma partida também indo para o lado do Espanyol. O resultado mais contundente dessa sequência foi a vitória do Real Madrid por 4 a 1 em setembro de 2024.

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